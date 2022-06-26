大巨蛋跳票內政部稱北市應怪自己？蔡炳坤怒批：請你道歉
大巨蛋爭議持續延燒，北市府體育局23日指出，大巨蛋要在10月試營運跳票。而市長柯文哲也質疑是中央在審核過程中刻意卡關，不過內政部次長花敬群則回應，北市府相關行政程序跟不上柯文哲的任期，只能怪自己。對此副市長蔡炳坤今（26）日上午怒批花敬群說話不明就裡，應該向市府的同仁道歉。
針對花敬群的說法，蔡炳坤怒嗆「敢不敢把這一年多的資料全部公開來，讓大家來看看？」蔡炳坤說明，去年四月份中央來文說避難層不限於在一樓，可由地方自行認定，所以北市府隨即在四月底就將相關資料送給中央，結果中央在九月底又來文詢問「為何避難層要設在地下一樓？」而北市府於11月也回文中央，直到四個多月後內政部再度來文，詢問北市府「怎麼跟幾年前林洲民局長講的不一樣？」
「天啊，中央翻箱倒櫃四個月，只為了再一句話？」蔡炳坤說，北市府三月也只好再度發函中央，表示幾年來都針對「地下一樓做避難層」努力，四月蔡炳坤也親自帶隊前往會面營建署長，直到五月初才又來函表示「我們知道了，你們自行認定」，等於是去年四月到今年五月根本就是一樣的結果，「請問一年多以來，誰在卡蛋？」蔡炳坤強調，花敬群應該向辛苦的市府同仁道歉。
蔡炳坤直言，就算現在營建署表達「了解了」，內政部相關單位仍持續在卡關。「現在又因為一個消防署，大巨蛋又卡住了。」蔡炳坤說，消防署的審查跟營建署是兩碼子事，結果現在內政部把兩個混為一談，又讓案子卡住了，「去年六月就送進消防署審查了，已經將近一年了還在審。」蔡炳坤怒批，有沒有因為換屆而延誤？有沒有因為過年而延誤？請消防署說明。
蔡炳坤強調，請問監察院要不要出來了解一下？這種行政不作為、怠惰、延誤，要不要了解一下？「請問要選台北市長的，中央的民意代表或中央的官員，要不要了解一下？」蔡炳坤說，究竟大巨蛋案為什麼被卡住了？北市府方面也願意提供所有相關資料。