柯文哲稱發放敬老金得舉債？蔣萬安：對長輩情緒勒索

國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安，近日因為重陽敬老金議題，槓上台北市長柯文哲。柯文哲昨（25）日接受媒體訪問時，表示不是不願意發重陽敬老金，而是「錢從哪來？」並反問蔣萬安是否要舉債發放重陽敬老金？對此蔣萬安今（26）日回應，表示柯文哲刻意將舉債跟敬老金劃上等號，等於是對長輩的情緒勒索，「刻意分化世代，大可不必。」
蔣萬安指出，柯市府現階段不願發放重陽敬老金，但去年底卻花了4.59億發送1500的敬老愛心儲值金，也被議員質疑跟發重陽敬老金沒有兩樣。「對我來講發放重陽敬老金只是預算的重分配，沒有舉債或是重新找財源的問題。」蔣萬安說，重陽敬老金的預算大概7億多，佔台北市總預算1700多億也只有千分之四，所以台北市的財政負擔並不大。
「重點在於對於長輩的照顧以及表達的敬意，意義非常大。」蔣萬安強調，柯文哲刻意將舉債跟敬老金劃上等號，事實上是對於長輩的情緒勒索，刻意分化世代，大可不必。
現場媒體也詢問，北市近日傳出第一起猴痘疫情，是否會希望衛福部長陳時中做好指揮官工作，不要擅自離職？對此蔣萬安也指出，猴痘疫情在國外發生時，當時看到指揮中心都指出沒有計劃採購疫苗，結果現在有了案例才緊急洽購，「所以我們還是希望，包括指揮中心陳部長，還是要將疫情放在最優先的位置，這才是民眾期待的。」