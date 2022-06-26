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桃園「雙屍案」BMW休旅出售？車商喊俗：只沾到一點屍水

▲一對泰國華僑李氏夫妻，疑因生意上出現分潤問題，被合夥人殺害後，塞進BMW X4休旅車後備箱。（圖／翻攝畫面）
▲一對泰國華僑李氏夫妻，疑因生意上出現分潤問題，被合夥人殺害後，塞進BMW X4休旅車後備箱。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-06-26 12:16:00

桃園高鐵站旁停車場，日前發生一起震驚社會的「雙屍命案」，一對泰國華僑李氏夫妻，疑因生意上出現分潤問題，被合夥人泰裔王姓男子殺害，事後王男將夫妻倆的遺體，塞進BMW X4休旅車後備箱，時隔2天才被發現，然而近期，網路上竟流出一段line對話，指出案件中被用來棄屍的車輛，售價只要90多萬，同時也特別強調「非常划算，只有沾到一些屍水」。

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▲日前有車商在群組內表示，案件中被用來棄屍的車輛，售價只要90多萬，同時也特別強調「只有沾到一些屍水」。（圖／翻攝畫面）
▲日前有車商在群組內表示，案件中被用來棄屍的車輛，售價只要90多萬，同時也特別強調「只有沾到一些屍水」。（圖／翻攝畫面）
據了解，兇嫌王姓男子與李姓夫妻都是泰國人，先後來台工作從事人力仲介業，原本3人應該是合夥關係，但王男疑似不滿勞役不均，且對利潤分配有意見，李姓夫妻則質疑王男在帳目，加上匯兌利益分配不均，因此雙方相約在本月8日談判討論，不料夫婦兩人卻慘遭殺害，遺體被放在自己的BMW休旅車內，並被拋棄在桃園高鐵站前的停車場。

沒想到事件發生後不到一個月，近日網路上卻流傳一張line的截圖，內容顯示一名中古車商疑似想賣出載屍車輛，在群組內寫下「2021年11月的X4，里程六千，無碰撞事故，車主要賣90萬，有興趣嗎」，還有另一人補充「無事故、很划算，只是後車廂有沾到一點屍水，正在美容」；對此，警方也緊急闢謠，指出目前該車輛仍為查扣狀態，沒有流進市面，呼籲民眾切勿聽信網路謠言。（編輯：陳苾暐）

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