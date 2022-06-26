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中國製造業遭重挫　打工族「15年來最慘」時薪僅40元

▲中國就業難度空前，勞工薪資更是面臨嚴重減薪，網路上甚至傳出暑期打工每小時才新台幣40元薪資的情況。（圖／美聯社）
▲中國就業難度空前，勞工薪資更是面臨嚴重減薪，網路上甚至傳出暑期打工每小時才新台幣40元薪資的情況。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-26 12:36:57

中國勞動市場骨幹乃製造業的中小企業，往年夏天往往是中國企業的搶人熱潮，不過根據香港「南華早報」（SCMP）報導，今年中國製造業正面臨自2008年以來最艱困的一年，不僅紛紛凍結招聘或減少聘僱，在勞動市場的競爭加劇下，勞工薪資更是面臨嚴重減薪，網路上甚至傳出暑期打工每小時才新台幣40元薪資的情況。

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根據《南華早報》報導指出，中國網路論壇上近日傳出一間位於廣東的電子業老闆招聘影片，畫面中老闆對著數十位職校學生大喊，今年暑假打工薪資每小時9元人民幣，相當時薪新台幣39元，並喊著願意就留下來的去把制服穿上，不接受就提著行李走人，畫面曝光後引發數百萬則留言痛批低薪，但這卻是中國今年面臨的經濟慘況。

一名從事人力仲介的廣東業者告訴《南華早報》，往年來中國夏季總是擔心缺工，如今「時薪9元」的窘境就連同行也坦言確實低薪，但問題是中國製造業正面臨2008年最艱困的一年，中小企業多半暫停招聘並進行裁員，大企業則傾向放緩招聘。

▲有業界人士表示，缺工問題嚴重，但擴大開放移工並非解決問題的根本之道。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
▲有業界人士表示，今年夏季不如中國往年充斥缺工情況。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
報導引述中國人力網站招聘網（51jobs.com）的報告，表示今年中國受到4、5月主要城市封城的衝擊最大的多半是員工50人以下的小企業，也就是中國勞動市場的主幹，其中有將近三成表示封城期間業務損失高達50%至75%，另外也有11%企業表示，幾乎沒有能力再營運。

相較之下，在員工超過1000人的大企業中，只有6%企業表示業務損失50%至75%，僅1%表示沒有能力再營運，而稱自己不受封城影響的大企業共有32%，中小企業則只有9%；報告指出，今年中小企業按照計畫舉行招聘的僅27%，另有20%選擇凍結聘僱不再找人。

報導指出，儘管受到中美貿易戰和疫情影響，長三角與珠三角一帶預期仍招聘大批臨時工，只不過過去這些員工月薪動輒超過人民幣4000元（約新台幣1.78萬元），且勞動人口多為就讀國中或高職等在校生及畢業生，如今這些中學程度的學生們領取的薪水只不過是過去的千分之一左右。
 

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