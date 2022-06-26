中國製造業遭重挫　打工族「15年來最慘」時薪僅40元

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一名從事人力仲介的廣東業者告訴《南華早報》，往年來中國夏季總是擔心缺工，如今「時薪9元」的窘境就連同行也坦言確實低薪，但問題是中國製造業正面臨2008年最艱困的一年，中小企業多半暫停招聘並進行裁員，大企業則傾向放緩招聘。
報導引述中國人力網站招聘網（51jobs.com）的報告，表示今年中國受到4、5月主要城市封城的衝擊最大的多半是員工50人以下的小企業，也就是中國勞動市場的主幹，其中有將近三成表示封城期間業務損失高達50%至75%，另外也有11%企業表示，幾乎沒有能力再營運。
相較之下，在員工超過1000人的大企業中，只有6%企業表示業務損失50%至75%，僅1%表示沒有能力再營運，而稱自己不受封城影響的大企業共有32%，中小企業則只有9%；報告指出，今年中小企業按照計畫舉行招聘的僅27%，另有20%選擇凍結聘僱不再找人。
報導指出，儘管受到中美貿易戰和疫情影響，長三角與珠三角一帶預期仍招聘大批臨時工，只不過過去這些員工月薪動輒超過人民幣4000元（約新台幣1.78萬元），且勞動人口多為就讀國中或高職等在校生及畢業生，如今這些中學程度的學生們領取的薪水只不過是過去的千分之一左右。