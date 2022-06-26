台南不只殭屍展！蔡淑臻分享《女外科》美食 市長也認證
這個夏天台南夯爆了！台南市美術館現正展出與法國凱布朗利博物館合作的「亞洲的地獄與幽魂」，一張逼真殭屍照成功掀起網路熱議，昨天（6/25）開展首日更被人潮塞爆，三度閉館暫停售票，被網友笑「這下子陽氣太重了吧」。不過美食古都台南可不只有殭屍展，繼《俗女養成記》曝光滿滿府城美食與景點，成為大家的朝聖清單後，日前爆紅的公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》，主角演員蔡淑臻也分享了劇中美食導覽地圖，竟然連台南市長黃偉哲都認證「歡迎搬來台南」。
繼《俗女》劇中讓人戲稱「養肥記」的台南超燒美食，改編自劉宗瑀醫師同名小說的《村裡來了個暴走女外科》，在講述外科醫師「小劉」來到偏遠鄉村小醫院，重拾「初心」的故事之餘，也曝光了許多美味台南小吃與零食。
自稱「吃貨小劉」的蔡淑臻，在粉專上分享觀旅局製作的導覽地圖，不只透露《女外科》取景的四草綠隧、漁光島等景致，並詳列劇中大啖的麻豆助碗粿、章成麥芽餅，還有外科醫師胡主任和小劉，做檢查時逗趣偷吃的禾記嫩骨飯、廣興肉舖肉乾、明新一口鳳梨酥等伴手禮，通通不放過。
為了結合戲劇推廣台南旅遊，台南市政府觀旅局也推出「台南暴走女外科美食優惠活動」，6/25～8/31凡憑「村裡來了個暴走女外科拍攝景點導覽地圖」至配合店家消費，即可獲得7折起專屬優惠。紙本與電子檔案都可享有優惠，民眾可至台南旅遊局下載並了解提供優惠的店家清單。
包括知名西井村蜂蜜滷味、得意蝦餅、古早味小葉布丁等，超過30項美食與伴手禮可品嚐，蔡淑臻在粉專上以押韻文字大讚：「台南真的好吃好玩又好住～～考慮退休移民好去處」，不只獲得台南市長黃偉哲留言「歡迎搬來台南」，也吸引一票在地網紅認證。