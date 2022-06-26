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台南不只殭屍展！蔡淑臻分享《女外科》美食　市長也認證

▲台南不只「殭屍展」爆紅！繼《俗女養成記》曝光滿滿府城美食與景點，公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》，主角演員蔡淑臻也分享了劇中美食導覽地圖，吸引台南市長黃偉哲認證「歡迎搬來台南」。（圖／公共電視提供）
▲台南不只「殭屍展」爆紅！繼《俗女養成記》曝光滿滿府城美食與景點，公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》，主角演員蔡淑臻也分享了劇中美食導覽地圖，吸引台南市長黃偉哲認證「歡迎搬來台南」。（圖／公共電視提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-26 15:00:00

這個夏天台南夯爆了！台南市美術館現正展出與法國凱布朗利博物館合作的「亞洲的地獄與幽魂」，一張逼真殭屍照成功掀起網路熱議，昨天（6/25）開展首日更被人潮塞爆，三度閉館暫停售票，被網友笑「這下子陽氣太重了吧」。不過美食古都台南可不只有殭屍展，繼《俗女養成記》曝光滿滿府城美食與景點，成為大家的朝聖清單後，日前爆紅的公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》，主角演員蔡淑臻也分享了劇中美食導覽地圖，竟然連台南市長黃偉哲都認證「歡迎搬來台南」。

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繼《俗女》劇中讓人戲稱「養肥記」的台南超燒美食，改編自劉宗瑀醫師同名小說的《村裡來了個暴走女外科》，在講述外科醫師「小劉」來到偏遠鄉村小醫院，重拾「初心」的故事之餘，也曝光了許多美味台南小吃與零食。

▲《村裡來了個暴走女外科》劇情裡，蔡淑臻和夏靖庭在醫院走廊不停偷吃食物。（圖／公共電視提供）
▲外科醫師胡主任和小劉做檢查時不斷偷吃，引人發噱。兩人手上的禾記嫩骨飯、廣興肉舖肉乾，成功引起粉絲食慾。（圖／公共電視提供）
自稱「吃貨小劉」的蔡淑臻，在粉專上分享觀旅局製作的導覽地圖，不只透露《女外科》取景的四草綠隧、漁光島等景致，並詳列劇中大啖的麻豆助碗粿、章成麥芽餅，還有外科醫師胡主任和小劉，做檢查時逗趣偷吃的禾記嫩骨飯、廣興肉舖肉乾、明新一口鳳梨酥等伴手禮，通通不放過。

▲蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》飾演到鄉下行醫的女醫師。（圖／MyVideo提供）
▲小劉品嚐趙醫師探班的伴手禮，是來自里夫的手指泡芙。（圖／MyVideo提供）
為了結合戲劇推廣台南旅遊，台南市政府觀旅局也推出「台南暴走女外科美食優惠活動」，6/25～8/31凡憑「村裡來了個暴走女外科拍攝景點導覽地圖」至配合店家消費，即可獲得7折起專屬優惠。紙本與電子檔案都可享有優惠，民眾可至台南旅遊局下載並了解提供優惠的店家清單。

包括知名西井村蜂蜜滷味、得意蝦餅、古早味小葉布丁等，超過30項美食與伴手禮可品嚐，蔡淑臻在粉專上以押韻文字大讚：「台南真的好吃好玩又好住～～考慮退休移民好去處」，不只獲得台南市長黃偉哲留言「歡迎搬來台南」，也吸引一票在地網紅認證。

▲《村裡來了個暴走女外科》戲劇景點導覽地圖。（圖／翻攝自台南旅遊網）
▲《村裡來了個暴走女外科》戲劇景點導覽地圖。（圖／翻攝自台南旅遊網）
▲《村裡來了個暴走女外科》摺頁內詳述劇中經典場景，還有滿滿的吃貨美食。（圖／翻攝自台南旅遊網）
▲《村裡來了個暴走女外科》摺頁內詳述劇中經典場景，還有滿滿的吃貨美食。（圖／翻攝自台南旅遊網）

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