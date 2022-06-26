快訊／本土確診+39586！死亡個案增134人　境外移入60例

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指揮中心表示，今日新增之39,586例本土病例，為18,372例男性、21,205例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(5,520例)、新北市(5,320例)、高雄市(5,309例)、桃園市(3,791例)、臺南市(3,786例)、彰化縣(2,761例)、臺北市(2,734例)、屏東縣(1,655例)、雲林縣(1,111例)、新竹縣(1,008例)、苗栗縣(906例)、南投縣(902例)、新竹市(837例)、宜蘭縣(786例)、嘉義縣(757例)、花蓮縣(587例)、嘉義市(548例)、基隆市(484例)、臺東縣(396例)、澎湖縣(201例)、金門縣(166例)、連江縣(21例)。
指揮中心指出，今日新增134例本土病例死亡個案，為70例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、127例具慢性病史、80例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月8日至6月23日，死亡日期介於5月20日至6月23日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增60例境外移入個案中，為34例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自法國及泰國(各2例)、德國(1例)移入，另55例感染國家調查中。入境日介於今年6月24日至6月25日。
指揮中心統計，截至目前國內累計13,195,867例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,579,884例排除)，其中3,613,345例確診，分別為14,287例境外移入、3,599,004例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,254例COVID-19死亡病例，其中6,239例本土，個案居住縣市分布為新北市1,631例、臺北市870例、臺中市548例、桃園市525例、高雄市512例、臺南市374例、彰化縣295例、屏東縣234例、基隆市165例、南投縣149例、宜蘭縣139例、雲林縣138例、苗栗縣119例、新竹縣100例、花蓮縣101例、嘉義縣97例、臺東縣85例、嘉義市82例、新竹市58例、金門縣10例、澎湖縣7例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。