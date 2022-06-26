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MIS-C再+1！11歲女童曾打1劑疫苗　高燒40度、全身紅疹

▲今天中重症個案新增358例，其中新增1例MIS-C個案，為11歲女童，曾接種1劑疫苗，高燒到40.1度，全身紅疹。（圖／指揮中心提供）
▲今天中重症個案新增358例，其中新增1例MIS-C個案，為11歲女童，曾接種1劑疫苗，高燒到40.1度，全身紅疹。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-26 14:22:45

中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布，本土新增39586例COVID-19確診病例，新增134例死亡個案，中重症個案新增358例，其中新增1例MIS-C個案，為11歲女童，曾接種1劑疫苗，高燒到40.1度，全身紅疹，就醫後症狀緩解，已在6/14日康復。

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指揮中心發言人莊人祥指出，該名11歲女童在5/21接種一劑疫苗，30日發燒、快篩陽性，隔日退燒，全身紅疹，6/4再度發燒40,1度，出現畏寒、頭痛、頭暈、喉嚨痛等，曾就醫服藥，但是症況沒有緩解。

莊人祥說，該案6/6出現腹痛、嘔吐，食慾活力降低，去急診有血壓偏低，發炎指數偏高，隨即入住ICU，6/10轉出，6/14出院，目前已康復。

另外，特殊死亡個案新增1例30多歲女性，本身患有神經系統疾病，曾打過3劑疫苗，6/13快篩呈陽性，使用口服抗病毒藥物治療，6/20出現血氧下降、呼吸困難、發燒等症狀，隔天6/21緊急住院，但仍在當晚宣告不治。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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