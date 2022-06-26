響應國際反毒日　《名畫遇見毒品》特展與您對畫

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聯合國於1987年6月在奧地利維也納召開麻醉藥品濫用和非法販運問題的部長會議，同年12月聯合國會員大會正式將每年的6月26日訂為國際反毒日（International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking），以喚起世界各國對毒品問題的重視，共同解決藥物濫用與毒品走私的問題。
本次特展以世界名畫融入跨界藝術的創想，傳遞反毒與防毒的訊息，共改作了二十四幅世界名畫，每幅改作名畫表現不同的毒品主題故事，最著名的義大利藝術家達文西名畫「蒙娜麗莎」，改作的蒙娜麗莎因吸食海洛因成癮，造成瞳孔縮小、病態消瘦與皮膚病變的外貌，與原作豐腴樣貌差異甚大，另荷蘭畫家維梅爾名畫「戴珍珠耳環的少女」，改作少女因使用迷幻藥出現瞳孔放大、面部歪斜與陷入幻覺的精神狀態，西班牙畫家博雷利名畫「逃避批評男孩」，改作男孩因使用搖頭丸，出現瞳孔放大、臉部變形與精神錯亂等徵狀。讓參展民眾透過世界名畫遇見毒品的意象比對，看見吸食毒品成癮的樣貌改變、了解毒品的危害，並從中學習到防毒知識。
高雄地檢署主任檢察官林俊傑致詞表示，面對新興毒品問題日益多樣化，在防制工作上中央也制定新世代反毒策略因應，個案數值也確實逐漸趨降，透過這樣的藝文特展，讓民眾更易了解毒品危害的嚴重性，是很好的寓教。
國立自然科學博物館副館長羅偉哲致詞表示，去年開始在科博館展出，吸引許多年輕人、青少年觀展，今年移師高雄，與毒防局合作推廣反毒教育，歡迎大小朋友觀展。
毒防局長林瑩蓉表示，《名畫遇見毒品》特展意義深遠，運用藝文的軟性元素，與民眾對話，賦予文化意象的無限創想，讓民眾在藝術的思維中探索生活實境映照的影響，提升大眾對毒品危害的關注與建立識毒、反毒、防毒的意識，也藉由國際反毒日的宣揚，帶動全民反毒的風潮，這次特展安排在暑假期間，鼓勵家長帶孩子來參觀。
主辦單位毒防局於展出期間（6/26-7/29）安排專人在場服務，並提供毒防諮詢及拍照送驚喜禮物加碼活動。另因應防疫期間，也同步進行線上特展，不方便出門的民眾只要到臉書或IG搜尋「高雄市政府毒品防制局」，即可在線上觀展，同樣有提供小禮物加碼活動，歡迎民眾踴躍實體或線上觀展。