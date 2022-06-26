學以致用的發電站 人生發展的新目標 職場登入計畫慶畢業

勞動部雲嘉南分署青年職涯發展中心（簡稱 YS ）於 4 月啟動的「一級玩家 2.0 ：職場登入計畫」專案培訓課程， 156 名學員通過了 3 個月密集的求職軟實力培訓後，今日歡慶畢業。活動中有企業成功媒合玩家學員進入企業就職，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟也頒發結訓證書予學員，祝福他們都能順利登入職場，展開職涯新階段。

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「一級玩家 2.0 ：職場登入計畫」今年邁入第 2 屆，今日有家樂福、萊爾富、國家高速網路與計算中心、成信實業、華泰電子、力躍運動健康管理、福爾摩沙遊艇酒店、老爺行旅、臺灣希望創新 ( 股 ) 、大成長城等知名企業組成企業導師群，為學員進行模擬面試，並從服裝儀容、自我介紹及面試對答流暢度等面向給予回饋，讓學員模擬正式面試的過程，提升臨場感。過程中甚至有學員當場被企業錄用，成功開啟職場新生活。

▲勞動部雲嘉南分署青年職涯發展中心「一級玩家2.0：職場登入計畫」，學員今日歡慶畢業（圖／記者林怡孜攝，2022,06,26）

劉邦棟表示， YS 的「一級玩家職場登入計畫」課程精實豐富， 機會是留給準備好的人，只有不斷充實自己，才能充分準備迎接求職挑戰。他也鼓勵畢業生將 YS 的課程分享出去，讓更多找不到方向的人都能知道。並且有始有終，永不放棄，在組織文化裡，收起個人主義，遵守職場倫理，與工作夥伴協同合作，常懷感恩心，職涯生活就能平坦順心。

畢業生代表蔡証宇、許津銘，蕭玥也分享自身心得，表示玩家課程密集且扎實，慶幸畢業前能參與培訓計畫，在 3 個月中培養求職軟實力，也由衷感謝 YS 的陪伴與慷慨分享，在 YS 感受到將知識經驗轉化為職涯勇氣的氛圍，促使自己往前邁進。

▲畢業學員也分享了上課的筆記，3個月的密集軟實力都在字裡行間充分呈現（圖／記者林怡孜攝，2022,06,26）