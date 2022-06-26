學以致用的發電站 人生發展的新目標 職場登入計畫慶畢業

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「一級玩家2.0：職場登入計畫」今年邁入第2屆，今日有家樂福、萊爾富、國家高速網路與計算中心、成信實業、華泰電子、力躍運動健康管理、福爾摩沙遊艇酒店、老爺行旅、臺灣希望創新(股)、大成長城等知名企業組成企業導師群，為學員進行模擬面試，並從服裝儀容、自我介紹及面試對答流暢度等面向給予回饋，讓學員模擬正式面試的過程，提升臨場感。過程中甚至有學員當場被企業錄用，成功開啟職場新生活。
劉邦棟表示，YS的「一級玩家職場登入計畫」課程精實豐富， 機會是留給準備好的人，只有不斷充實自己，才能充分準備迎接求職挑戰。他也鼓勵畢業生將YS的課程分享出去，讓更多找不到方向的人都能知道。並且有始有終，永不放棄，在組織文化裡，收起個人主義，遵守職場倫理，與工作夥伴協同合作，常懷感恩心，職涯生活就能平坦順心。
畢業生代表蔡証宇、許津銘，蕭玥也分享自身心得，表示玩家課程密集且扎實，慶幸畢業前能參與培訓計畫，在3個月中培養求職軟實力，也由衷感謝YS的陪伴與慷慨分享，在YS感受到將知識經驗轉化為職涯勇氣的氛圍，促使自己往前邁進。
「一級玩家2.0：職場登入計畫」以數位轉型、求職軟實力為核心導入課程，協助青年從職業適性測驗中探索個人特質與自我優勢，安排就業關鍵力等相關課程，並邀請產業部門主管擔任企業導師，進行各領域產業趨勢及工作內容分享、協助青年釐清方向。企業單位亦提供企業參訪與實習的機會與職缺，透過玩家培訓課程發掘人才。112年度「一級玩家3.0：職場登入計畫」各項課程資訊同步公告於官方LINE（ID:@ysyct）、臉書粉絲團（搜尋：YS青年職涯發展中心/雲嘉南分署）。