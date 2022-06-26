民眾黨允許立委帶職參選市長？柯文哲：嘗試新的選舉模式
2022年地方縣市首長選戰在即，而現階段不少現任立委成為黨內提名的縣市首長參選人。其中國民黨台北市長參選人蔣萬安，對於是否要辭職參選一事也回應，表示自己是民選出來的民意代表，與政府官員不同，不需要辭職參選。對此身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲26日表示，「做好自己的工作，然後在工作當中爭取選民的認同，也許這也是一個新的選舉模式。」
針對民眾黨推出的桃園市長參選人賴香伶，是否有需要辭職參選？柯文哲表示，黨內都有做調整，賴香伶的選民服務區就是桃園，她還兼桃園市黨部主委，所以常常是選民服務案件就直接這樣處理。柯文哲認為，選舉有各種方式，有的是為了選舉而選舉，就是說要去造勢、綁樁，也許有一種新的選舉模式，就是說做好自己的工作，然後在工作當中爭取選民的認同。
「也許這也是一個新的選舉模式。」柯文哲表示，他個人在2018年爭取連任時，只有到最後半個月才請假參選，「在這之前我也是幾乎每天都在上班，工作到最後15天，法定必須請假的時間才去選舉，但是選得很驚險。」柯文哲說，後來想一想未嘗也不是一種選舉方式，至少選舉經費就少掉很多，只靠著自己在工作當中，每天工作爭取選民認同，這也許也是一種新的選舉模式。