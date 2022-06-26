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桃園「雙屍案」BMW休旅傳求售！中壢分局曝車輛最新現況

▲桃園高鐵站附近停車場雙屍3命案，檢警正積極偵辦，近日網路卻流傳一張對話截圖，寫著裝載李姓夫妻的休旅車求售，桃園市警局中壢分局今天表示，車輛仍在查扣中未流入市面。（圖／翻攝畫面）
▲桃園高鐵站附近停車場雙屍3命案，檢警正積極偵辦，近日網路卻流傳一張對話截圖，寫著裝載李姓夫妻的休旅車求售，桃園市警局中壢分局今天表示，車輛仍在查扣中未流入市面。（圖／翻攝畫面）

中央社

2022-06-26 15:57:49

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園高鐵站附近停車場雙屍3命案，檢警正積極偵辦，近日網路卻流傳一張對話截圖，寫著裝載李姓夫妻的休旅車求售，桃園市警局中壢分局今天表示，車輛仍在查扣中未流入市面。

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近日在網路上流傳一則截圖，寫著「2021年11月的X4，里程六千，無碰撞事故，車主要賣90萬，有興趣嗎」，更有人強調，桃園命案那台，也有網友留言回覆表示「只是後車廂有沾到一點屍水，正在美容」，也有人留言「不到1年車齡又半價很可以」。

中壢分局偵查隊長陳志鵬接受媒體聯訪表示，依據檢察機關與司法警察機關勘驗規定，現場勘驗所留痕跡、遺物、有蒐集必要證據及其犯罪線索，依刑事訴訟法相關規定扣押，目前車輛仍由檢察官持續查扣中，沒有流入市面。

桃園青埔高鐵站附近停車場10日發現雙屍3命案，來自泰國的李姓男子和妻子，疑似因金錢糾紛，被生意合夥人、來自泰國的王姓男子在新北市土城區殺害後，裝進後車廂，棄屍在桃園高鐵站附近停車場，王男犯案後在9日搭機逃回泰國。檢方懷疑共3人涉案，主嫌王嫌17日向泰國警方投案，19日警方逮捕第2名嫌犯，第3名嫌犯21日在泰北向警方投案。（編輯：方沛清）1110626

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