格上共享車前進高雄！7月起首度租車 加碼送200元優惠券
放暑假出遊，租車是很多人的第一選擇，格上租車共享業務品牌格上Go Smart共享車，在積極布局北台灣都會區及全台高鐵、宜花東之後，宣布正式前進高雄，一舉開設70個站點，遍布高捷及各景區主要交通樞紐位置。首波高雄限定活動，除新戶註冊優惠外，消費者首度在高雄站點租車，再加碼送200元優惠券，用租車優惠加碼七月中上路的國旅補助，迎接暑假體驗南台灣熱情。
格上Go Smart APP上市一年半累積25萬會員，會員人數相較去年疫情期間成長200%，共享車以無人租車體驗及最高標準的清消作業口碑，站穩第二大共享汽車品牌位置。格上在也率先推行「車況登錄」，解決消費者租借共享汽車時，因無法預先查知車況及是否完成清消作業，或是擔心防疫不確實、租到髒亂車、車損車等等「踩地雷」的痛點。
看好高雄結合鄰近的台南、屏東的區域觀光旅遊資源豐富，格上首波一舉開設70個站點，包括左營高鐵、駁二特區、海洋音樂中心、美術館等觀光接駁及交通要點都有主要站點配置。除了宣示對高雄的重視，也同步送出高雄限定優惠，即日起至7月底高雄人註冊即可獲得100元優惠券外，7月1日起至8月底只要首度在高雄站點租車，也能獲得200元租車優惠券，用最直接的折價加碼七月中即將上路的國旅補助。
格上租車發言人賴信宏表示，疫情期間消費者對共享汽車表達的正向需求，確實改變消費者對移動交通工具的選擇，格上除北台都會區、全台高鐵站點及宜花東等重點區域外，共享運具發達的高雄也是格上布局的重點。接下來站點將在大型集合住宅、商辦區及重要交通接駁點加速設置，且以消費者更節省取還車時間為標準。