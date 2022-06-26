中央卡蛋？柯文哲下戰帖：花敬群不要跑 開記者會大家講
大巨蛋爭議持續延燒，日前體育局表示原本預計10月大巨蛋試營運確定跳票後，市長柯文哲也直指內政部刻意「卡蛋」，不過內政部次長花敬群則表示，中央審查皆照規定進行，並無阻擋，北市府相關行政程序跟不上柯文哲的任期，只能怪自己。而柯文哲今（26）日下午再度回應，表示「花敬群不要逃」，台北市政府正式挑戰他，公開辦記者會，大家把數據全部拿出來講。
花敬群25日接受媒體訪問時指出，北市府是地方主管建築機關，本應清楚說明大巨蛋避難層的認定，但去年4月送案至中央後，直到今年3月24日，北市府才明確說明，同意修正將地面層及地下一層同時認定為避難層，中間耗費一年時間「市府自己要打屁股」。花徑全也強調，中央都是照著規定走，沒有要特別阻擋北市府，北市府內部行政程序跟不上其任期，這只能怪自己。
而北市副市長蔡炳坤今日上午先是批評花敬群的說法不明就裡，應該要向北市同仁們道歉。而柯文哲下午出席民眾黨活動時，仍舊對於花敬群的回應相當不滿，更直接嗆明「花敬群不要逃」，台北市政府公開挑戰花敬群。「不是只有大巨蛋喔，還有社子島、大彎北段，一次搞清楚。」柯文哲說，大家公開來辦記者會，一起把數據全部拿出來講。