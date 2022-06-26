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副作用極低！泰研發抗新冠鼻腔噴霧　最快今秋將生產上市

▲泰國研發一款對抗新冠病毒的鼻腔噴霧，將在人體外製造抗體副作用機率低。（圖／翻攝自The Nation Thailand）
▲泰國研發一款對抗新冠病毒的鼻腔噴霧，將在人體外製造抗體副作用機率低。（圖／翻攝自The Nation Thailand）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-26 16:59:002022-06-26 17:40:20

新冠疫情爆發以來，各國除了嘗試研發國產疫苗外，對於口服藥物等其他項對抗病毒武器的研究也不遺餘力，日前泰國科學家們就宣布成功研發一款對抗新冠病毒的「鼻腔噴霧劑」，因能夠在鼻腔達到第一層防護且副作用機率低，目前正在進行人體試驗，若實驗順利可望於今年秋天生產上市。

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泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）醫學院院長西堤蓬（Chanchai Sittipunt）博士率領團隊與泰國政府、生科公司「Hibiocy」股份有限公司共同簽署MOU，共同研發一款可以用來對抗新冠病毒的鼻腔噴霧，主要概念是能夠在「人體外」製造抗體，以對抗現行疫苗多為「人體內」合成抗體，如此便可大幅降低人體產生過敏、發燒等不適反應。

根據《路透》報導，這款抗新冠病毒鼻腔噴霧能夠以噴霧方式從鼻腔進入人體內，形成第一道防護網，可以讓抗體困住新冠病毒，阻止它進入人體；不過朱拉隆功大學醫學院助理教授西里薩布亞（Nakarin Sirisabya）也強調，這款噴霧劑無法完全取代疫苗，而是作為一款「額外加強劑」同時與接種疫苗、戴口罩和保持社交距離等防疫措施並行使用的。

專家提醒，疫苗與這款噴霧屬於不同類型防疫手段，噴霧的防護效力自進入鼻腔那一刻起便開始衰退，並不屬於長效型防疫手段，相較之下疫苗產生的抗體能維持的時間遠超過噴霧，建議民眾仍應接種疫苗；鼻腔噴霧上市後，民眾可以用在聚餐場合或人多的室內空間拿下口罩時使用，作為臨時加強防護手段。

▲泰國政府評估Omicron變異株傳播力強但重症和死亡率低，疫苗接種狀況也順利。（圖／美聯社／達志影像）
▲圖為泰國疫苗接種。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，這款抗新冠鼻腔噴霧獲得官方大力資助與支持，已經在動物實驗上獲得成功，目前正在泰國進行人體實驗，若實驗順利最快將能在今年第3季向泰國食藥署（Food and Drug Administration）申請緊急授權（EUA），並進行大量生產販售。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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