副作用極低！泰研發抗新冠鼻腔噴霧　最快今秋將生產上市

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根據《路透》報導，這款抗新冠病毒鼻腔噴霧能夠以噴霧方式從鼻腔進入人體內，形成第一道防護網，可以讓抗體困住新冠病毒，阻止它進入人體；不過朱拉隆功大學醫學院助理教授西里薩布亞（Nakarin Sirisabya）也強調，這款噴霧劑無法完全取代疫苗，而是作為一款「額外加強劑」同時與接種疫苗、戴口罩和保持社交距離等防疫措施並行使用的。
專家提醒，疫苗與這款噴霧屬於不同類型防疫手段，噴霧的防護效力自進入鼻腔那一刻起便開始衰退，並不屬於長效型防疫手段，相較之下疫苗產生的抗體能維持的時間遠超過噴霧，建議民眾仍應接種疫苗；鼻腔噴霧上市後，民眾可以用在聚餐場合或人多的室內空間拿下口罩時使用，作為臨時加強防護手段。
報導指出，這款抗新冠鼻腔噴霧獲得官方大力資助與支持，已經在動物實驗上獲得成功，目前正在泰國進行人體實驗，若實驗順利最快將能在今年第3季向泰國食藥署（Food and Drug Administration）申請緊急授權（EUA），並進行大量生產販售。
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