神準奧秘占卜！下半年可期待的「運勢轉變」　1張牌解答

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B、孩子王與馬
C、酒水天使
D、端莊祭司
【選好看答案】
答案A、三眼隱士
2022的下半年，你目前正處在人生的交叉口、迷茫期，可能是剛畢業、剛離職、在幾份工作間猶豫不決；或剛好到達人生關卡，讓你猶豫是否該繼續現在的生活，或是根本對未來都毫無頭緒，不知道五年、十年後的自己要幹嘛。此時的你就像闖入一座迷霧森林，惶惶然找不到出口。而你就算是在迷霧黑暗中，這也只是人生的一個過程，不是每個人都一定要有夢想、有目標，為了別人的幾句話，就否定自己的人生，那樣只是為別人而活。現在起到年底前，是你在為你的人生醖釀、儲存能量，不必太害怕目前的困境與茫然，只要繼續往前走，你就能找到出口。天然的天河石，幫助增強自信、達成願望。
答案B、孩子王與馬
2022的下半年，你的人生會發生反轉、有個巨大改變即將降臨。你過去習以為常的生活模式有可能會被打破，也許是工作上有出差外派的機會、或是調職到別的城市；也可能是放棄原本割捨不下的舊愛、或終於與不適合的對象說再見；另外創業者有可能會迎來事業轉型、擺脫舊模式等，這些改變是巨大的，且會影響到你未來的人生。也許剛開始，你會對這個新轉變感到痛苦、無法適應，但只要方向是對的，那這個轉變絕對會為你帶來極大的利益。所以千萬不要害怕面對，你會如浴火後的鳳凰，獲得重生。天然的紫水晶幫助沈澱思緒，開發智慧。
答案C、酒水天使
2022的下半年，你的人生會像久旱逢甘霖後般，一路順遂、如魚得水。之前困住你的各種枷鎖，不管是愛情、工作、生活、金錢、或是家人過高的期盼、自己給自己的壓力等，全會瓦解，讓你越來越順心，就像潺潺流水般不斷前行，就算有阻礙也能順利繞過。而最重要的是，你會獲得滿滿正能量，只要善用這波正能量，去幫助身邊需要的人，無論是家人、朋友、同事、情人，他們都有可能因為你的提點，而擺脫煩惱、變得更好。所以不要小看自己了，多多關心身邊的人，你能為他們帶來極大的幫助與能量。天然的黑曜石，擋煞、排除負能量。
答案D、端莊祭司
2022的下半年，你的人生會迎來一場重大收穫，而這收穫與「人」有關。也許是總覺得沒人懂自己的你，會因緣際會下認識一個知己好友，讓你終於有自己的閨蜜、不用羨慕別人的友情。或事業上有新同事、新領導降臨，你與他在工作上非常契合、他也很欣賞你，你有機會透過他的幫助、提拔，而在目前的職位中更上一層樓！而最讓人期待的就是愛情了，單身者可以如願脫單、有伴者與對象甜蜜步入禮堂，或是與伴侶順利懷孕、迎來新生命。因此從現在起到年底前，好好把握與每個人的相處與往來，也許他是徹底改變你人生的那個人呢。天然的白月光是旅人之石，守護愛情、健康、平安。（編輯：賴禹妡）
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