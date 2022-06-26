食藥署遭質疑快篩EUA內神通外鬼　吳秀梅：依規定辦理

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吳秀梅今天下午出席「用藥安全路，藥師來照護園遊會」活動，會中接受媒體聯訪表示，目前政風處已經介入，司法也在調查，有違法行為都會重罰。
至於是誰洩密？吳秀梅表示，「不知道，這些都要司法單位調查才會知道」，檢調更清楚，但食藥署不允許不法行為，一定會儘速辦理，若有違法絕對重罰。對於食藥署咎責、署長是否該下台負責，吳秀梅說，「我們一切依照規定辦理。」
外傳快篩利益驚人，吸引小吃店、直銷公司搶著分食大餅。吳秀梅解釋，快篩要看市場需求，現在大家只是把看到申請量來做計算，但台灣不需要這麼多劑量，現在藥局、賣場等通路多有庫存，其實有很多申請EUA的廠商也不一定會進貨，不能以當時廠商來申請EUA的數量來推算獲利。
申請快篩EUA的廠商僅1成通過，但其中就有8家出問題，食藥署是否把關不力？吳秀梅說，EUA審查不是看資本額有多少，或以前做什麼行業，審查重點不會去看這個，而是看廠商提出來的快篩，品質、效能、安全是否符合要求。
至於大鑫公司進口的富樂快篩上標有「Made in China」字樣，食藥署竟沒發現？吳秀梅解釋，標籤是大鑫事後貼上去的，食藥署審查時有比對美國FDA的網站資料，至於廠商提交不正確的資料已由檢調介入調查。
另外，全聯會與食藥署長期合作籌辦「用藥安全路，藥師來照護」園遊會活動，109年、110年因疫情停辦，今年於台北花博公園場館入口廣場再度盛大舉行。除了食藥署和各縣市公會以外，亦有藥劑生公會、各地方衛生局以及藥商前來設攤，活動內容及獎項多元豐富，吸引許多親子家庭一同共襄盛舉。
全聯會設計許多攤位闖關活動，盼藉由趣味互動，向民眾推廣用藥知識，並宣導社區藥局除了販售藥物外，亦可提供藥事照護、藥物調劑、用藥諮詢等服務，歡迎民眾善加利用，與藥師拉近距離。總統蔡英文也親臨現場，感謝藥師在疫情期間協助防疫工作、不畏風雨為確診民眾送藥到府，並感謝全國藥師們持續致力於讓民眾了解藥品資訊和正確用藥的方法。
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