一圖搞懂一週天氣！午後大雷雨續炸 下半週恐有颱風生成
短期內全台天氣會是相當悶熱！根據中央氣象局最新公布一週天氣重點圖提醒，未來一週不下雨的時候天氣相當悶熱，西半部地區高溫都可達攝氏33到35度，東部地區高溫約攝氏30到32度，外出記得防曬並且要多喝水。而未來一週午後雷陣雨還是相當旺盛，容易有短延時強降雨、雷擊與強陣風，民眾午後出門最好都要帶把傘備用。另外，下半週南海到菲律賓附近不排除有熱帶擾動發展，不過目前強度、位置及路徑還有很多變數，是否會生成颱風還不確定，氣象局正密切觀察中。
氣象局指出，週一、週二（6/27~6/28）各地大致為多雲到晴，午後山區、西半部地區有雷陣雨，不排除有局部大雨發生機率，而受到偏南風及東南風影響，花東地區及恆春半島整天有局部短暫陣雨。到了週三、週四（6/29~6/30）東半部地區水氣增多，整個東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部地區維持上半天晴朗炎熱、午後有雷陣雨的天氣，局部地區仍然有較大雨勢發生機率。
而週五到下週日（7/1~7/3）由於南方雲系北移影響，包括南部、東半部地區都有短暫雨，局部地區不排除有較大雨勢，而外島澎湖、金門、馬祖也有短暫雨；中部以北地區則維持上半天晴朗、午後有短暫雷陣雨的天氣。氣象局資深預報員林定宜提醒，下半週從南海到菲律賓東方海面上可能形成一個大季風低壓區，裡面可能有些熱帶擾動持續發展，不排除有颱風生成，但目前形成位置及強度還無法得知，等到時間近一點才會比較明朗。