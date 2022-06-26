制裁再升級！拜登G7峰會前宣布：全面禁止俄羅斯黃金進口
七大工業國集團（G7）峰會於今（26）起將在德國召開，美國總統拜登在峰會正式召開前宣布，G7成員國元首們以達成共識，將在周二（28）宣布禁止進口俄羅斯黃金，進一步切斷俄國金援以作為俄羅斯入侵烏克蘭的最新制裁，外界認為此舉將使蒲亭失去戰爭所需的資金，也是民主國家藉由經濟孤立俄羅斯的最新措施。
路透社報導指出，全球主要發達經濟體組成的七大工業國組織（The Group of Seven）峰會核心將聚焦在俄烏戰爭帶來的全球性影響，據白宮高級官員指出，黃金乃俄羅斯第二大出口商品，僅次於天然氣等能源，去年俄國黃金出口總值154.5億美元，若禁止黃金進口將讓俄羅斯更難參與國際市場。
英國政府也同時宣布，美國、加拿大、日本和英國等國政府也將聯手透過禁止俄羅斯黃金進口來截斷俄國資金來源，拜登亦在推特發文表示，俄羅斯自出口黃金當中獲利數以百億計美元。
俄羅斯2020年黃金出口獲利將近190億美元，佔了全球黃金出口大約5%，而在俄國出口的黃金當中有九成都被運往G7國家，其中又有超過90%是被出口到英國；面對西方國家聯手制裁，俄羅斯寡頭也在蒲亭的遊說下大買金條，試圖緩解俄羅斯經濟遭受的衝擊。