星巴克全品項買1送1只有2天 外帶「這桶」爽喝12杯咖啡
大家最愛的星巴克再度祭出星光好友優惠，限時6/27～6/28今明兩天16:00～20:00「全品項買1送1」！搶先曝光多款父親節限定蛋糕，預購享88折優惠，並可獲得指定飲料好友分享優惠券；還可加價購「咖啡隨行外帶盒」，整桶一次可喝到12小杯熱每日精選咖啡。路易莎16周年慶「全面8折」的優惠接近倒數至6/30，大家可要把握時間享受。
星巴克又有快閃好康了！最新星光好友分享優惠，就在6/27～6/28今明兩天，限時16:00～20:00「全品項買1送1」，購買2杯相同容量／風味／冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取（優惠不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂及行動預點服務）。
呼應父親節To My Best Dad，星巴克推出夏季限定的「6吋芒果布蕾夏洛特蛋糕」，在外圈圍上手指餅乾的戚風蛋糕內夾入蛋香濃郁烤布蕾，再擠上香緹奶油後放滿鮮甜在地芒果，充滿當季美味；酒漬櫻桃丁融合苦甜巧克力與鮮奶油的「5吋黑森林蛋糕」，則是微醺的大人系滋味。
暢銷熱賣的人氣口味也推出新尺寸，「6吋栗子布蕾焦糖蛋糕」以栗子塊與滿滿的栗子泥和栗子奶油，搭配鬆軟的焦糖風味戚風蛋糕；改以長條款見客的「巧克力焙茶起司蛋糕」，在有著烘烤焙茶香氣、口感綿密濃郁的第五種起司蛋糕（Cheese Terrine）中夾入巧克力核果醬，上層搭配米粉製作的鬆軟布朗尼巧克力蛋糕、下層添加優格，鬆軟綿密。
6/29～7/31，預購父親節指定圓形蛋糕（6吋芒果布蕾夏洛特蛋糕、6吋栗子布蕾焦糖蛋糕、6吋經典起司蛋糕、6吋檸檬塔、5吋黑森林蛋糕)、長條巧克力焙茶起司蛋糕、長條蜂蜜蛋糕、檸檬年輪蛋糕與起司捲置物盒，享有88折優惠。6/29～7/12購買指定圓形蛋糕，結帳可獲得飲料好友分享優惠一張；採累計方式，購買兩個（盒）獲兩張…以此類推，（好友分享優惠使用期限於6/29～8/30）。
6/29～8/8期間，凡購買6吋以上冷藏蛋糕乙盒，即可以優惠價400元（原價500元），加價購買咖啡隨行外帶盒乙盒。整桶一次可喝到12小杯熱每日精選咖啡，且附贈同樣容量之紙杯、奶油球、糖包、餐巾紙、調棒，（最後取貨日為8/31，限量供應，售完為止）。
而路易莎16周年慶優惠活動，每週一、二、三於限定實體門市消費，從咖啡飲品、餐食和甜點，全面享有8折優惠！最後倒數至6/30，民眾可要把握時間好好享受。