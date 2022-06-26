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詭異！南非夜店傳17名年輕人離奇死亡　警方尚未釐清死因

▲南非南部東開普省東倫敦一間夜店「恩尤貝尼酒館」當地時間26日凌晨驚傳至少17人離奇倒地死亡，警方正封鎖現場展開調查。（圖／翻攝自推特）
▲南非南部東開普省東倫敦一間夜店「恩尤貝尼酒館」當地時間26日凌晨驚傳至少17人離奇倒地死亡，警方正封鎖現場展開調查。（圖／翻攝自推特）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-26 18:20:23

南非東開普省（Eastern Cape）當地時間26日凌晨忽傳多名年輕人離奇死亡事件，目擊者表示有多位18至20歲的年輕人陳屍在夜店之內，警方表示尚未釐清死因，外界推測是發生踩踏事件，但當地媒體認為屍體身上並無明顯嚴重外傷，推測這群年輕人的死因可能是「暴露在某種毒藥之下」。

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綜合外媒報導，南非沿岸城市東倫敦（East London）一間當地知名夜店「恩尤貝尼酒館」（Enyobeni Tavern）驚傳至少17人莫名倒地死亡的離奇案例，有當地民眾向警方通報，業店內多人倒地失去生命跡象，且死者年齡幾乎落在18至20歲，警方到場後進行全面封鎖並不願對外發表死因猜測，僅表示正在展開調查。

▲南非南部東開普省印度洋沿岸城市東倫敦夜店「恩尤貝尼酒館」26日稍早驚傳至少17人離奇倒地死亡，警方正封鎖現場展開調查。（圖／翻攝自推特）
▲南非夜店「恩尤貝尼酒館」當晚稍早人山人海畫面。（圖／翻攝自推特）
目擊民眾向當地媒體《Isolezwe News》表示，夜店現場「到處都是遺體」，但身上卻沒有夜店失火或恐怖攻擊所爆發的踩踏意外等明顯外傷痕跡，推特上也有用戶上傳當晚現場人群湧動，年輕男女跳舞、狂歡的畫面，模樣看起來並無異狀，彷彿這些死者是「突然倒地身亡」，外界普遍認為這些受害者是接觸到某種毒藥而喪命。

由於東開普省警察局長已告訴媒體當局封鎖了現場，因此罹難者家屬並無法進入，而當地民眾也擔心「毒藥」外洩，急難救助人員也在現場待命直到釐清案情為止；南非《每日電訊》則指出，死亡人數恐怕高達22人，詳細情況仍有待當局公布。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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