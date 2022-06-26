小S曾遭暴力前任摔東西嚇唬 許雅鈞一特質「點頭必嫁」
藝人小S（徐熙娣）與許雅鈞結婚後育有3個女兒，身為職業婦女的她，時常為了家人費盡心力，手邊除了有電視節目主持之外，也和S媽合開Podcsat《老娘的老娘》，而在最新一集中，母女倆也分享如何「分辨男人」，小S就談及曾遇暴力男的遭遇，更誇讚老公令他點頭秒嫁的原因。
小S透露曾有一名男友暴力到讓她相當傻眼，對方在吵架時，竟情緒失控到，拿起桌上的鬧鐘往牆上怒摔，讓她至今仍記憶猶新，激動表示男人會摔東西嚇唬女人實在相當可惡，S媽也表示即使再生氣，只要有「動手」行為就是不行。此外，小S也認為男人有抖腳，吃飯聲音太大或是愛碎念，像老媽子一樣撈叨，都可以稱作是惡習。
而談到老公許雅鈞，小S滿是稱讚，透露對方除了對自己好之外，也懂得顧及到她的家人，愛屋及烏，即當初選擇嫁給他的原因，小S認為只要男人懂得感受女人的付出，也不吝於說聲感謝，其實只要一句「辛苦了」，就能讓女人感到窩心且滿足，「尊重女性、有禮貌、貼心，對父母有禮」就是她挑男人的條件，S媽也非常贊同。
※【NOWnews 今日新聞
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