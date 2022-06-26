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小S曾遭暴力前任摔東西嚇唬　許雅鈞一特質「點頭必嫁」

▲小S（右）曾遇暴力男友，必嫁許雅鈞（左）原因曝光。（圖／小S臉書）
▲小S（右）曾遇暴力男友，必嫁許雅鈞（左）原因曝光。（圖／小S臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-26 19:30:00

藝人小S（徐熙娣）與許雅鈞結婚後育有3個女兒，身為職業婦女的她，時常為了家人費盡心力，手邊除了有電視節目主持之外，也和S媽合開Podcsat《老娘的老娘》，而在最新一集中，母女倆也分享如何「分辨男人」，小S就談及曾遇暴力男的遭遇，更誇讚老公令他點頭秒嫁的原因。

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▲小S、S媽合體開Podcast。（圖／金星文創提供）
▲小S、S媽合體開Podcast。（圖／金星文創提供）
小S透露曾有一名男友暴力到讓她相當傻眼，對方在吵架時，竟情緒失控到，拿起桌上的鬧鐘往牆上怒摔，讓她至今仍記憶猶新，激動表示男人會摔東西嚇唬女人實在相當可惡，S媽也表示即使再生氣，只要有「動手」行為就是不行。此外，小S也認為男人有抖腳，吃飯聲音太大或是愛碎念，像老媽子一樣撈叨，都可以稱作是惡習。

而談到老公許雅鈞，小S滿是稱讚，透露對方除了對自己好之外，也懂得顧及到她的家人，愛屋及烏，即當初選擇嫁給他的原因，小S認為只要男人懂得感受女人的付出，也不吝於說聲感謝，其實只要一句「辛苦了」，就能讓女人感到窩心且滿足，「尊重女性、有禮貌、貼心，對父母有禮」就是她挑男人的條件，S媽也非常贊同。

▲小S和許雅鈞夫妻情深。（圖／小S臉書）
▲小S在節目上大讚許雅鈞。（圖／小S臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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