百年校慶鐵騎環島長征900公里　台師大百位師生凱旋返校

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鐵騎環島最後一天預定里程數95公里，一早從宜蘭礁溪出發，沿著東部海岸、台二丙線，經過舊草嶺隧道、新北市雙溪、石碇、木柵，最後到永福橋集結整隊，百位師生浩浩蕩蕩回到學校，全國校友總會名譽理事長王金平也在環島地圖上，貼上最後一塊返回台北市的簽名拼圖，再由吳正己代表貼上校徽，百名師生也再次排字「NTNU 100」，空拍留下百年校慶難得的畫面。
台師大百年校慶環島鐵騎成員、資工系學生張心瑜說， 「這趟騎得的很辛苦，第一天就累得不得了，不知能不能撐下去，每次攻頂都叫苦連天，但咬緊牙關衝過去，心情就無限暢快，因為我們不但響應了節能減碳環保永續，也熱血參與百年校慶歷史性的一刻！」
38位教授及職員平均年齡約50多歲，今年65歲的吳正己，是此次鐵騎成員中年紀最大者，和小他40多歲的學生同行，表現和活力絲毫不輸年輕人。他也藉此機會，邀請各地校友在9月28日校慶大會回母校，參與百年校慶盛會及展現師大人團結，「我親自騎車到當地邀請校友，應該夠有十足誠意了。」
台師大體育室主任、體育系教授王鶴森說，教師、職員和學生一起頂著烈日豔陽，挑戰自我騎完全程，過程中也遇到翻車、受傷或跌倒等挫折，但都沒有人打退堂鼓，看到同伴一直往前騎，就會努力迎頭趕上。最令他感佩的是，多名女學生儘管半途稍有落後，或上坡考驗幾乎快騎不下去，但忍住淚水仍騎完全程。
王金平表示，環島不僅鍛鍊身心健康，也凸顯台師大在百年校慶嶄新一頁，響應綠色交通永續概念。估計此次單車環島，以自行車取代汽車，以及減少瓶裝水，換算後每人每日減少24.76公斤的二氧化碳排放，相當於825棵樹吸收的總量，而這次活動也與台灣各地校友聚會，相信屆時百年校慶大會大家都會共襄盛舉。