餓多久？萌狗連續「5秒爆吃飼料」 眾警告：這不能放任
家裡有養狗的人，你是否曾經有注意過自己家中的毛小孩吃飯時的節奏以及速度如何呢？不要覺得吃太快是因為食慾好，有時候其實也會對狗狗造成不同傷害。在國外，就有飼主在餵養狗狗時，結果狗狗連續兩度表演「5秒清空碗盤」的伎倆，超快速度讓不少網友看完影片後相當傻眼。
只見影片當中，一名飼主在準備餵養毛小孩，首先開始是叫牠「稍等！稍等」，接著將飼料倒進碗裡，沒想到小狗像發狂似的猛吃狂嗑，大約五秒時間.....整盤吃光；主人見狀立刻又倒入第二波飼料，結果同樣是以大約五秒時間清空，讓飼主都忍不住直呼「這是破世界紀錄的狗狗吃飯時間」。
而不少網友看完影片後，紛紛直呼「其實小狗不能吃飯吃這麼快的....」、「這不能放任這樣吃，長期下來不好」、「我家的狗狗也是都吃這麼快，我是採用分段進食法的方式，不讓她一次吃那麼多」、「可以用慢食碗，上面凹凸有致，他沒辦法一次爆吃這麼快」、「吃這麼快其實也是不好的，如果是常態的話，飼主要注意啊！」
而也有不少人推薦，表示如果家中有狗狗屬於吃飯都吃非常快的狀況，可選擇分段進食法，例如少量多餐，或者購買慢食碗、使用益智玩具餵食等等，都是能夠讓毛小孩能夠降緩進食的速度，以免牠們吃太快導致消化不良甚至是被噎到，也要記得不要時常讓狗狗餓太久，或者過度控制，施予考驗才放飯，這樣會讓狗狗反而壓力更大，用餐品質也會大幅度降低！（編輯：張嘉哲）