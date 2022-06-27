30年前經典《少年吔》重現！麻辣鍋店神還原場景

台灣電影《少年吔，安啦！》是30年前黑幫電影的經典之作，尤其電影當中的造型、場景、美術、暴力經典美學、黑幫火拚場面，也都成了經典一刻。《少年吔》4K修復版將於7月8日全台上映，電影劇照師蔡正泰更翻箱將當年許多經典劇照重出江湖，詹記麻辣鍋敦南店更主動聯絡，希望可將整間火鍋店打造成電影場景，好讓影迷體驗橫跨30年的跨世代台潮滋味。
店長陳米奇表示，過去就曾邀請喜愛的藝術家、樂團等在店內舉辦活動，而這次與電影結合是第一次。希望可以將台灣很棒的人事物呈現在喜歡詹記食物的客人面前。他說：「這次會跟《少年吔，安啦！》有電影特展的合作完全是私心啦！這部電影絕對是如果去一個荒島只能夠帶三部電影的其中一部！身為一個台灣本土品牌的主理團隊，當然很想要盡一份力，大力推薦，讓年輕的世代，讓更多朋友看到這個作品。」
對於這次與《少年吔，安啦！》的結合，所謂的台潮復古，店長米奇也解釋，在過去成長的背景，所有的事物好像是外國的月亮比較圓，但後來慢慢越來越多人願意正視台灣自己的樣貌，從這塊土地孕育出來的文化和姿態，正是詹記麻辣火鍋希望能呈現給所有客人的視覺享受。
他說：「《少年吔，安啦！》這部電影裡面的畫面美學、美術呈現、舊時代的場景、甚至裡面的語言力道、配樂歌曲，都是最生猛、最草根的台灣味！詹記的台可以潮，絕對都是從這些根源汲取的養分成長的！都台！都帥！都潮！」一張張經典劇照毫不違和的出現在詹記麻辣鍋店內，引起客人爭相拍照，更讓許多年輕人認識到了《少年吔，安啦！》，就連電影主角高捷與顏正國都在店內一番回味，看到每張劇照都會講起當年的拍攝點滴。