《小藍》王渝萱探索情慾　精湛演技被讚「怪物少女」

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導演透露王渝萱原本不是她設定的小藍形象，但兩人初次見面就留下深刻印象，後來看了《該死的阿修羅》感受到她的表演深度和張力，決定由她出演，大讚：「她根本是怪物少女等級的演出！」
飾演小藍媽媽一角的是影視雙棲演員許乃涵，她顛覆單口相聲「涵冷娜」搞笑人設，詮釋少見的非典型地方媽媽熟女，有不少大尺度激情演出，今天性感亮相超吸睛，她首度主演電影，面對裸露戲毫無包袱，「以前在MV就有拍過情慾戲，這次比較緊張是因為要上大銀幕，細節要注意更多。」
她和性格男星周詠軒有多場激情戲，導演讓兩人事先各自泡澡「暖身」，許乃涵笑說：「我第一次拍戲在現場泡澡，很奇妙，但因為拍之前內心有很多設定，的確有把理智線泡掉，變得比較鬆。」許乃涵爆料自己泡了20分鐘，在裡面還吃了泡麵，出來發現周詠軒竟然還在泡。
影視圈新秀鮮肉葉廷麒、張洛偍、李彥承今齊聚亮相比帥，身高185公分的葉廷麒飾演校草，導演表示因為王渝萱有168公分，和她對戲不能太矮，兩人有場在海邊的激情戲，葉廷麒表示：「因為有沙子和石頭，又是第一次拍床戲，緊張到好幾次喊卡後忘記把褲子拉起來，而且海邊沒什麼安全感。」
演出小藍砲友的張洛偍，因為看起來「很純淨」被相中演出，張洛偍形容自己角色：「他是普通上班族，他的出現對小藍應該是蠻重要的事情，謝謝導演願意拍出青少年的故事，希望大家可以多支持。」李彥承片中飾演「兔子」，默默暗戀小藍，李彥承害羞表示：「兔子是一個在學校被霸凌的高中生，遇到小藍後，有些不同的轉變，今天要第一次看片，我很緊張，非常緊張。」