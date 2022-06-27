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《小藍》王渝萱探索情慾　精湛演技被讚「怪物少女」

▲王渝萱（左）和葉廷麒（右）在《小藍》中有海邊激情戲。（圖／台北電影節提供）
▲王渝萱（左）和葉廷麒（右）在《小藍》中有海邊激情戲。（圖／台北電影節提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-27 01:00:00

入選本屆台北電影節國際新導演競賽的台灣電影《小藍》25日在中山堂舉辦世界首映，現場600個位子座無虛席，導演李怡芳率片中「母女檔」王渝萱、許乃涵及「四帥」周詠軒、葉廷麒 、張洛偍、李彥承出席。電影以青少女情慾探索為主軸，是導演首部劇情長片，李怡芳坦言首度和觀眾一起看片相當緊張，讚女主角王渝萱是個聰明、有天分的演員，片中有著「怪物少女等級的演出」。

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▲《小藍》在台北電影節世界首映，導演李怡芳（左起）率演員王渝萱、許乃涵、葉廷麒、周詠軒、張洛偍、李彥承出席。（圖／台北電影節提供）
▲《小藍》在台北電影節世界首映，導演李怡芳（左起）率演員王渝萱、許乃涵、葉廷麒、周詠軒、張洛偍、李彥承出席。（圖／台北電影節提供）
王渝萱今年以《該死的阿修羅》入圍台北電影獎最佳女配角，這次她在片中飾演懵懂少女小藍，和校草發生第一次，卻因私密照外流，讓校園生活崩解。她說：「我第一次有電影在中山堂首映，很緊張，期待看完片觀眾的想法。我覺得愛有很多種方式，性也是其中一種。希望大家可以跟小藍完成這趟旅程，看到她的轉變。」談起印象深刻 的戲，王渝萱笑說：「有一場拔腋毛的戲，因為我本身有除毛，沒有毛可以拔，美術組不知道從哪裡來的一碗腋毛給我，蠻好笑的。」

導演透露王渝萱原本不是她設定的小藍形象，但兩人初次見面就留下深刻印象，後來看了《該死的阿修羅》感受到她的表演深度和張力，決定由她出演，大讚：「她根本是怪物少女等級的演出！」

飾演小藍媽媽一角的是影視雙棲演員許乃涵，她顛覆單口相聲「涵冷娜」搞笑人設，詮釋少見的非典型地方媽媽熟女，有不少大尺度激情演出，今天性感亮相超吸睛，她首度主演電影，面對裸露戲毫無包袱，「以前在MV就有拍過情慾戲，這次比較緊張是因為要上大銀幕，細節要注意更多。」

她和性格男星周詠軒有多場激情戲，導演讓兩人事先各自泡澡「暖身」，許乃涵笑說：「我第一次拍戲在現場泡澡，很奇妙，但因為拍之前內心有很多設定，的確有把理智線泡掉，變得比較鬆。」許乃涵爆料自己泡了20分鐘，在裡面還吃了泡麵，出來發現周詠軒竟然還在泡。

▲王渝萱（左）與許乃涵在《小藍》飾演母女。（圖／台北電影節提供）
▲王渝萱（左）與許乃涵在《小藍》飾演母女。（圖／台北電影節提供）
影視圈新秀鮮肉葉廷麒、張洛偍、李彥承今齊聚亮相比帥，身高185公分的葉廷麒飾演校草，導演表示因為王渝萱有168公分，和她對戲不能太矮，兩人有場在海邊的激情戲，葉廷麒表示：「因為有沙子和石頭，又是第一次拍床戲，緊張到好幾次喊卡後忘記把褲子拉起來，而且海邊沒什麼安全感。」

演出小藍砲友的張洛偍，因為看起來「很純淨」被相中演出，張洛偍形容自己角色：「他是普通上班族，他的出現對小藍應該是蠻重要的事情，謝謝導演願意拍出青少年的故事，希望大家可以多支持。」李彥承片中飾演「兔子」，默默暗戀小藍，李彥承害羞表示：「兔子是一個在學校被霸凌的高中生，遇到小藍後，有些不同的轉變，今天要第一次看片，我很緊張，非常緊張。」

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