G7進一步制裁俄國？歐洲審慎回應　外媒曝成員各有隱憂

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歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）認為，關於黃金禁運須更深入研究細節，看看有沒有可能以針對俄羅斯經濟的方式，而不是針對歐美自身的方式來實施；並希望G7領袖討論一個技術機制，通過與石油和出口保險有關的服務，來達到制定油價上限的效果。
米歇爾指出，歐盟已經準備好商討相關細節，並與夥伴一起做出決定：「但我們要確保我們的決定將（對俄羅斯）產生負面影響，而不是對我們自己產生負面影響。」
報導提到，價格例外措施是指通過一項機制，限制或禁止，為超過一定數額的俄國石油運輸，提供保險或融資，可防止讓那些正受高糧價和高能源成本所苦的低收入國家被波及。
此外，《外交政策》也在G7峰會舉辦前夕，引述美國哥倫比亞大學可持續發展中心總監薩克斯（Jeffrey Sachs）等專家的分析，儘管G7可能會在烏克蘭危機取得一點進展，但難以在其他方面取得成果。
薩克斯聲稱，G7面臨的麻煩越來越多，多數成員國政府目前都處於弱勢。美國總統拜登的支持率持續下降、英國首相強生（Boris Johnson）的支持率也在下跌、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）失去國會多數優勢、義大利也處於不確定狀態，而且對如何應對俄烏戰爭分歧日增；德國面臨嚴重能源危機，美國和歐盟更是可能陷入衰退。
以能源政策為例，雖然先前G7曾同意要加快國際社會脫離煤炭的腳步，但俄烏戰爭導致的天然氣短缺，迫使人們重新考慮能源供應方式，甚至重啟對環境污染影響甚鉅的化石燃料及煤炭，並重啟已封閉的燃煤電廠。