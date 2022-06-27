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G7進一步制裁俄國？歐洲審慎回應　外媒曝成員各有隱憂

▲七大工業國集團（G7）領導人峰會正在德國南部舉行，烏克蘭危機、能源政策等，成為領袖們的討論焦點。（圖／美聯社／達志影像）
▲七大工業國集團（G7）領導人峰會正在德國南部舉行，烏克蘭危機、能源政策等，成為領袖們的討論焦點。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-27 06:59:26

七大工業國集團（G7）領導人峰會，6月26至28日在德國南部巴伐利亞邦（Bavaria）的施洛斯埃爾毛（Schloss Elmau）舉行。美國總統拜登（Joe Biden）在峰會正式召開前宣布，G7成員國元首們已達成共識，將宣布禁止進口俄羅斯黃金，加拿大、日本、英國也將跟進。然而，有外媒分析認為，身為G7非正式成員的歐盟（EU）似乎有所保留，並引述專家指出，G7成員國各自面臨內憂外患，峰會或難以取得實質突破。

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根據《路透社》報導，對英美日加禁止進口俄羅斯黃金的計劃，歐盟持謹慎態度回應，並聲稱在跟美國一起合作，對俄羅斯石油價格設限或實行「價格例外」之前，歐盟須對情況有更多確切的掌握。

歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）認為，關於黃金禁運須更深入研究細節，看看有沒有可能以針對俄羅斯經濟的方式，而不是針對歐美自身的方式來實施；並希望G7領袖討論一個技術機制，通過與石油和出口保險有關的服務，來達到制定油價上限的效果。

米歇爾指出，歐盟已經準備好商討相關細節，並與夥伴一起做出決定：「但我們要確保我們的決定將（對俄羅斯）產生負面影響，而不是對我們自己產生負面影響。」

報導提到，價格例外措施是指通過一項機制，限制或禁止，為超過一定數額的俄國石油運輸，提供保險或融資，可防止讓那些正受高糧價和高能源成本所苦的低收入國家被波及。

此外，《外交政策》也在G7峰會舉辦前夕，引述美國哥倫比亞大學可持續發展中心總監薩克斯（Jeffrey Sachs）等專家的分析，儘管G7可能會在烏克蘭危機取得一點進展，但難以在其他方面取得成果。

薩克斯聲稱，G7面臨的麻煩越來越多，多數成員國政府目前都處於弱勢。美國總統拜登的支持率持續下降、英國首相強生（Boris Johnson）的支持率也在下跌、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）失去國會多數優勢、義大利也處於不確定狀態，而且對如何應對俄烏戰爭分歧日增；德國面臨嚴重能源危機，美國和歐盟更是可能陷入衰退。

以能源政策為例，雖然先前G7曾同意要加快國際社會脫離煤炭的腳步，但俄烏戰爭導致的天然氣短缺，迫使人們重新考慮能源供應方式，甚至重啟對環境污染影響甚鉅的化石燃料及煤炭，並重啟已封閉的燃煤電廠。

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