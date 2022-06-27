妙齡女被叫「大嬸」理智斷線！揮拳怒嗆：嘴巴這麼賤啊
台中市一名林姓女子，去年底在看電影時，因故與賴姓男子發生糾紛，但準備散場時，賴男又以「大嬸」稱呼林女，氣的林女當場理智線斷裂，一把抓住賴男頭髮、出拳猛打，並以「臭俗辣，嘴巴那麼賤呀」回嗆賴男，事後雙方對簿公堂，一審依傷害罪，判處林女有期徒刑2個月，可易科罰金。
據了解，林女去年11/7前往秀泰影城看電影，因「踢椅子」的問題，而與賴男產生口角，孰料散場後，2人又在電梯狹路相逢，再度理論起來，期間賴男不斷以「大嬸」嘲諷林女，引來林女不滿，直接出拳毆打賴男頭部、頸部，並拉扯其頭髮，導致賴男頭皮鈍傷、頸部、右上臂挫傷。
林女佔盡上風後，還出言嗆到「臭俗辣，嘴巴這麼賤啊」、「嘴巴不是很秋」等語，讓當眾被打的賴男不堪受辱，到醫院驗完傷後立刻對林女提出告訴。
審理期間，林女始終否認犯行，並辯稱的確有揮拳，但沒有打到賴男，對於罵人的部分，林女則表示「是因為賴男一直罵我大嬸，還有一些言語的攻擊，這樣我的情緒很容易失控」等；然勘驗現場監視器，清楚顯示林女與賴男發生爭執後，便出手攻擊賴男頭部，因此法官不採信林女說詞，依傷害罪判林女有期徒刑2月，全案可上訴。（編輯：陳苾暐）