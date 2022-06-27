神話破功！44.1%新北市民不爽侯友宜　29.6%坦言減少信任

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另有18%新北市民非常不滿意侯友宜的處理態度、26.1%不太滿意、25.3%認為還算滿意、6.1%認為非常滿意，並有24.2%的新北市民沒意見。
至於問及對於侯友宜的信任感，有29.6%新北市民對侯友宜信任感減少、57.4%沒有改變、4.6%變多，並有8.3%的新北市民沒意見。
與會的民進黨立委趙天麟表示，這份民調是在恩恩案錄音檔全部曝光之後所做的，可以發現不滿意度、不信任度都大幅增加，對照在錄音檔公布前所作的民調顯示，錄音檔成為關鍵中的關鍵。
趙天麟說，如果侯友宜直接面對、究責改進，或許民調還能夠止血，不然如果案件持續延燒，民調繼續再做，恐怕侯友宜的信任感與支持度會呈現更大幅度下滑。
與會的台灣國際法學會副秘書長林廷輝說，這樣的民調對新北市政府是危機，因為這已經不是個人的事件，而是涉及到所有民眾都非常關心的事情。
林廷輝表示，有3成民眾對侯友宜與新北市政府的信任有下降，如果侯友宜沒有認知到透明度對人民的重要性，那侯友宜在執政效能，以及行政效率上，甚至話語權都會被打上問號，這個案件是侯友宜從政的分水嶺。
本次調查於6月23日至6月24日進行，就戶籍在新北市各個行政區，年滿20歲的一般民眾進行電話調查，並透過分層比例隨機抽樣法進行抽樣，一共取得1,079份有效樣本，在95%信心水準之下，抽樣誤差為正負3%。樣本並依照內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。