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神話破功！44.1%新北市民不爽侯友宜　29.6%坦言減少信任

▲新北2歲男童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與新北市政府相關局處的處理態度持續引發譁然。（圖／資料照）
▲新北2歲男童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與新北市政府相關局處的處理態度持續引發譁然。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-27 09:38:292022-06-27 10:27:42

新北2歲男童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與新北市政府相關局處的處理態度持續引發譁然，除了激起全民替恩恩討真相的輿論外，也讓侯友宜長期透過包裝的「鐵漢」形象破功，負聲量暴漲，原先相對平穩的連任選情掀起波瀾。台灣新政協會今（27）日上午於立法院召開「侯友宜神話破功」恩恩事件民調記者會，該協會執行長張宇韶表示，透過委託趨勢民調公司針對侯友宜所做的民調顯示，64.4%的新北市民認為恩恩有延誤就醫，且有44.1%新北市民不滿意侯友宜的處理態度，更有29.6%民眾坦言對侯友宜信任感變少。

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▲台灣新政協會召開「侯友宜神話破功」恩恩事件民調記者會，揭露侯友宜的民調在恩恩案錄音檔曝光後大幅下滑的現象。（圖／記者黃宣尹攝，2022.06.27）
▲台灣新政協會召開「侯友宜神話破功」恩恩事件民調記者會，揭露侯友宜的民調在恩恩案錄音檔曝光後大幅下滑的現象。（圖／記者黃宣尹攝，2022.06.27）
恩恩案持續延燒，台灣新政協會今日公布最新民調顯示，共有32.4%新北市民認為一定有延誤送醫、32%認為可能有延誤送醫、11.5%認為應該沒有、3.5%認為完全沒有，並有20.5%的新北市民沒意見。

另有18%新北市民非常不滿意侯友宜的處理態度、26.1%不太滿意、25.3%認為還算滿意、6.1%認為非常滿意，並有24.2%的新北市民沒意見。

至於問及對於侯友宜的信任感，有29.6%新北市民對侯友宜信任感減少、57.4%沒有改變、4.6%變多，並有8.3%的新北市民沒意見。

與會的民進黨立委趙天麟表示，這份民調是在恩恩案錄音檔全部曝光之後所做的，可以發現不滿意度、不信任度都大幅增加，對照在錄音檔公布前所作的民調顯示，錄音檔成為關鍵中的關鍵。

趙天麟說，如果侯友宜直接面對、究責改進，或許民調還能夠止血，不然如果案件持續延燒，民調繼續再做，恐怕侯友宜的信任感與支持度會呈現更大幅度下滑。

▲趙天麟表示，（圖／記者黃宣尹攝，2022.06.27）
▲趙天麟表示，如果案件持續延燒，民調繼續再做，恐怕侯友宜的信任感與支持度會呈現更大幅度下滑。（圖／記者黃宣尹攝，2022.06.27）
與會的台灣國際法學會副秘書長林廷輝說，這樣的民調對新北市政府是危機，因為這已經不是個人的事件，而是涉及到所有民眾都非常關心的事情。

林廷輝表示，有3成民眾對侯友宜與新北市政府的信任有下降，如果侯友宜沒有認知到透明度對人民的重要性，那侯友宜在執政效能，以及行政效率上，甚至話語權都會被打上問號，這個案件是侯友宜從政的分水嶺。

本次調查於6月23日至6月24日進行，就戶籍在新北市各個行政區，年滿20歲的一般民眾進行電話調查，並透過分層比例隨機抽樣法進行抽樣，一共取得1,079份有效樣本，在95%信心水準之下，抽樣誤差為正負3%。樣本並依照內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。

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