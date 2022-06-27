台積電漲13元！台股早盤漲逾280點 航運、元宇宙超旺
受到美股上週五走揚2到4%激勵，台北股市今（27）日也跟著開高，早盤一度漲285點左右，來到15588點，漲幅1.6%以上。權值股台積電早盤漲13元，來到499元，帶動半導體類股。而今日撐盤要角也不得不提航運股，陽明漲9%，萬海與長榮漲5%，另外元宇宙概念股今日持續強強滾。
美股道瓊指數上周五（24日）漲823.32點，或2.68%，收31500.68點；那斯達克指數暴漲375.43點，或3.34%，收11607.62點；標普500指數暴漲116.01點，或3.06%，收3911.74點；費城半導體指數暴漲115.7點，或4.45%，收2718.5 點。
台北股市今天開盤漲105.76點，加權股價指數以15409.08點開出，早盤一度漲285點左右，來到15588點，漲幅1.6%以上。權值股台積電早盤漲13元，來到499元，漲幅2.3%。聯電漲幅也有2.5%，來到42.6元。半導體概念股紅通通，世芯-KY、台勝科、環球晶、嘉晶與光罩漲3到5%多。
另外，聯發科漲近3%，來到690元。鴻海擬在印度、印尼擴大布局，今股價也強勁漲1.8%，來到111.5元。另外，南亞科、華碩、群創、宏碁、友達、大立光、國巨、旺宏、世界先進、英業達、力積電、日月光等重要電子股都漲1到3%之間。
今日元宇宙繼續強勢，位速、宏達電飆漲停，威盛、驊訊、中光電漲6到8%。另外，高價股也帶動台股，信驊、矽力-KY、力旺、譜瑞-KY漲3到5%多。今日撐盤要角還有航運族群，陽明漲9%，萬海與長榮漲5%，散裝航運也表現亮眼，裕民、四維航、慧洋-KY、新興漲4%。