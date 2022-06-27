惡劣山友拔起「奇萊北峰標示牌」！網翻黑歷史：人品在哪
每個登山客歷經千辛萬苦抵達頂峰，都會看山頂的標示牌合照，但網友卻發現有名男山友，竟破壞奇萊北峰山頂的標示牌，一手將它拿起、另一手比中指拍照，畫面中清楚可見標示牌下方還連帶著鋼筋及泥土，有網友見狀，氣得向太魯閣國家公園管理處檢舉，並在PTT上發文，隨後該男子的黑歷史也跟著被翻出。
有名網友在PTT上發文指出，「奇萊北峰被拔起來了」，而他所附上的截圖可以看到，一名男登山客在自己的IG上發出與標示牌的合照，但仔細一看標示牌並非立著，而是被男子一手拿起，下方甚至還連帶著鋼筋及泥土，而他腳邊的土看起來也有鬆動過，看起來就像奇萊北峰標示牌原先座落處，不僅如此，他還比著中指，相當惡劣。
截圖曝光後，掀起網友熱議，並轉傳到各大登山社團上，有網友見狀氣得向太魯閣國家公園管理處檢舉，隨後更有網友翻出他的黑歷史「不就之前那個怪咖嗎？」，原來這名男子，疑似在2020年11月20日，就有因PO出直接踩在奇萊北峰標示牌上脫褲露鳥的照片，被依妨害風化等罪嫌送辦。
網友氣憤留言「現在一些登山仔到底在幹嘛」、「人品在哪」、「爬山爬到頭殼壞掉」，酸嗆「台灣最美的風景，不意外」、「台灣人素質真的很高」，並稱希望趕緊逮到人，直言「希望被法辦到哭著道歉」。（編輯：林莞茜）