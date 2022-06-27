COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

重機網紅「千字遺書」曝！一年後竟成真：下輩子會戒騎車

▲重機網紅閻姓男子，一年前曾在IG上寫下「千字遺書」，如今卻在一年後成真。（圖／翻攝IG）
▲重機網紅閻姓男子，一年前曾在IG上寫下「千字遺書」，如今卻在一年後成真。（圖／翻攝IG）

編輯中心／綜合報導

2022-06-27 11:15:18

本（6）月25日，一名重機騎士，騎車行經苗栗經國路模型飛機場附近路段，先撞上停在路邊的機車後，再撞上行道樹，當場失去呼吸心跳，經緊急送醫仍傷重不治。警方依據重機車身上所貼IG帳號，發現死者為23歲的閻姓男子，據悉，他在重機界小有名氣，追蹤者多達1.6萬人，而他一年前就曾在個人IG上寫過「千字遺書」，他在文中提到，他一直都知道騎車很危險，他也擔心「沒辦法跟心愛的人道別就這樣離開了」，也寫下「如果哪天我走了，這篇文能讓大家記得我」，沒想到卻在1年後一語成讖、讓人相當感嘆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
閻男熱愛騎車，在他所經營的IG內，一張張與愛車的合影，不難看出他對重機的熱愛，而他也在去年6月15日，寫下一篇長文，開頭就提到「其實一直很想做一件事，這也不算突破，就是記錄自己、也能說留下自己」。

閻男說，「騎車我一直都知道很危險」，也提到，在台灣騎車你不去撞別人別人也會來撞你，「其實有在騎車的當下我都一直在想會不會哪一天，我沒辦法跟心愛的人道別，就這樣離開了，會不會哪一天我跨上車就再也沒下車過，會不好（會）哪一天我說往哪裡騎，到了才發現目的地是天堂，會不會哪一天說好幾點回家，卻再也回不了家…」。

閻男在文中也自嘲「一開始會很避諱覺得自己這樣說很不吉利」，但想想決定在網路上做一下真正的自己，就私底下寫著一封信，也不知道什麼時候會用到，不如就在網路上，寫一封能放很久也能讓大家知道目前的他在想什麼的「如果哪天我走了這篇文能讓大家記得我，能讓我的家人知道 我現在有想到他們，能讓我愛的人知道 我有提早跟他們道別，能讓在乎我的人 先知道我很在乎他們」。

該篇長文除了對家人訴說內心話之外，閻男也表達他的歉意「很抱歉留下悲傷還有難過給你們」、「我只是提早到達目的地」，最後也向女友表示「下輩子回來我會戒騎車，改成喜歡上打電動，如果我們還沒結婚下輩子回來娶你」。

網友紛紛湧入該則貼文留言哀悼，「兄弟一路好走」、「約好了下輩子還要一起騎車」、「祝福你好好保佑你愛的人及重要的人，讓他們能夠有勇氣繼續走下去」、「現在你就好好去當小天使吧，守護你熱愛的重機」。（編輯：林莞茜）


影／重機網紅魂斷苗栗！生前視角曝　疑翹孤輪釀失控撞樹

苗栗騎士高速撞樹傷重不治　身份曝光：在重機界小有名氣

苗栗重機失控自撞！撞車再撞樹慘成廢鐵　騎士無生命跡象

彰化男疑「恍神」闖紅燈！撞直行機車　再衝眼鏡行釀5傷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀