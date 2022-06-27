重機網紅「千字遺書」曝！一年後竟成真：下輩子會戒騎車

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閻男說，「騎車我一直都知道很危險」，也提到，在台灣騎車你不去撞別人別人也會來撞你，「其實有在騎車的當下我都一直在想會不會哪一天，我沒辦法跟心愛的人道別，就這樣離開了，會不會哪一天我跨上車就再也沒下車過，會不好（會）哪一天我說往哪裡騎，到了才發現目的地是天堂，會不會哪一天說好幾點回家，卻再也回不了家…」。
閻男在文中也自嘲「一開始會很避諱覺得自己這樣說很不吉利」，但想想決定在網路上做一下真正的自己，就私底下寫著一封信，也不知道什麼時候會用到，不如就在網路上，寫一封能放很久也能讓大家知道目前的他在想什麼的「如果哪天我走了這篇文能讓大家記得我，能讓我的家人知道 我現在有想到他們，能讓我愛的人知道 我有提早跟他們道別，能讓在乎我的人 先知道我很在乎他們」。
該篇長文除了對家人訴說內心話之外，閻男也表達他的歉意「很抱歉留下悲傷還有難過給你們」、「我只是提早到達目的地」，最後也向女友表示「下輩子回來我會戒騎車，改成喜歡上打電動，如果我們還沒結婚下輩子回來娶你」。
網友紛紛湧入該則貼文留言哀悼，「兄弟一路好走」、「約好了下輩子還要一起騎車」、「祝福你好好保佑你愛的人及重要的人，讓他們能夠有勇氣繼續走下去」、「現在你就好好去當小天使吧，守護你熱愛的重機」。（編輯：林莞茜）