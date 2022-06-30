COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

逛夜市也能像走伸展台！夏季必備3款「微辣性感」穿搭

▲夏天對抗熱情如火的氣溫，來點巧妙的裸露降溫吧，涼夏必備3款「微辣性感」的穿搭，讓大家逛夜市都能像走伸展台。（圖／翻攝自蔡依林Instagram）
▲夏天對抗熱情如火的氣溫，來點巧妙的裸露降溫吧，涼夏必備3款「微辣性感」的穿搭，讓大家逛夜市都能像走伸展台。（圖／翻攝自蔡依林Instagram）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-30 09:39:41

今年夏天該怎麼穿搭才能最搶眼？對抗熱情如火的氣溫，來點巧妙的裸露降溫吧，涼夏必備3款「微辣性感」的穿搭，讓大家即使去逛夜市都能像走伸展台。不需刻意用力打扮，掌握慵懶自在的調性更顯得出色，從人潮中脫穎而出成為焦點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Sandy示範的限量煙燻粉色套裝，俐落又自在。（圖／rather提供）
▲Sandy示範煙燻粉色套裝，俐落又自在。（圖／rather提供）
一秒變性感！上班套裝也能輕鬆逛夜市

氣場超強的西裝套裝已經不是上班族專利，躍升潮流時裝的成套款式，近年大行其道，夏季選擇涼爽面料的棉麻及雪紡，甚至輕薄針織材質都很有型。尤其建議內搭短版上衣或貼身小可愛單品，下班只要單獨脫掉襯衫，就能一秒變性感。

▲時尚精品訂製無極限，DIOR首度在台舉辦LES SALONS D’EXCEPTION卓越逸品訂製沙龍，獨賣Dior Babe包只接受珍稀皮革訂製、價格無上限！LOUIS VUITTON路易威登則邀來眾明星站台開幕Objets Nomades展覽，新婚幸福人妻陳庭妮不考慮嬰兒房，反而對沙發家具和設計更衣室較感興趣。（圖／LOUIS VUITTON提供）
▲新婚幸福人妻陳庭妮曾以西裝外套內搭性感蕾絲單品，展現時髦氣場。（圖／LOUIS VUITTON提供）
想來點正式又不失輕便感的人，也可以嘗試直接單穿西裝外套，搭配長度曳地的寬褲，或是今年熱夯的超短迷你裙與復古喇叭褲，帶點正經的慵懶性感更誘人。怕熱的人還可以把西外替換成薄襯衫來穿，涼夏時髦感無痛上手。

▲Jolin穿搭PUMA休閒套裝，展現恰到好處的性感。 （圖／PUMA提供）
▲Jolin穿搭PUMA休閒套裝，展現恰到好處的性感。 （圖／PUMA提供）
不管嗑了什麼都給我來點「微辣小裸露」

熱到不行的夏天，就用巧妙的裸露讓視覺效果大大降溫，今年不可錯過的低腰時尚，曬出完美S腰線，讓人很難移開視線。趨勢必穿顯而易見的內在美，外罩透視裝或穿透感十足的鉤織材質，打造若隱若現的美感。

本季擁有許多聰明設計來助攻「不經意裸露的美感」，像是巧妙搭配上下身版型長度抓出裸露肌膚的空隙；選擇肩部鎖骨、美背或腰間挖空的剪裁，或搭配綁帶與穿繩等設計，無論行走或轉身都能展現「微辣」小心機。

▲吳姍儒透露《原子少年》有很多段表演，都令她起雞皮疙瘩。（圖／吳姍儒IG）
▲吳姍儒遇上艷夏也秀出性感裝扮。（圖／吳姍儒IG）
萬年不敗丹寧裝扮！走到哪都是焦點

連女明星都愛不釋手的丹寧裝扮，堪稱萬年不敗的時尚造型，常以各種牛仔潮流造型驚豔大家的蔡依林，還曾穿著丹寧外套去夜市撈金魚。天后都親身示範了，還有什麼理由不嘗試？

▲韓國人氣女星Lisa穿上可愛丹寧荷葉短版上衣，既甜美又性感。（圖／翻攝自Lisa Instagram＠lalalalisa_m）
▲韓國人氣女星Lisa穿上可愛丹寧荷葉短版上衣，既甜美又性感。（圖／翻攝自Lisa Instagram＠lalalalisa_m）
丹寧材質詮釋的廓形oversize款式、或慵懶男孩風，還能隨意釋放中性帥氣質感；甚至呼應前述的成套疊穿手法，或挑選微辣設計，牛仔就是有辦法讓穿搭更顯魅力。


夜市美食大洗牌？鹽酥雞只排第6　「黑馬」幾乎人手一包

逛夜市玩什麼？人氣王Top 3公開　TikTok「接棒」暴紅

全台夜市大PK！逢甲好吃又好玩　「人氣王」美食硬實力強

LINE免費貼圖4組有天菜！「隱藏版」貓頭鷹法官爆可愛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你心目中的最強夜市在哪？

你心目中的最強夜市在哪？

繼續作答
即時
推薦閱讀