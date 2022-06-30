逛夜市也能像走伸展台！夏季必備3款「微辣性感」穿搭
今年夏天該怎麼穿搭才能最搶眼？對抗熱情如火的氣溫，來點巧妙的裸露降溫吧，涼夏必備3款「微辣性感」的穿搭，讓大家即使去逛夜市都能像走伸展台。不需刻意用力打扮，掌握慵懶自在的調性更顯得出色，從人潮中脫穎而出成為焦點。
一秒變性感！上班套裝也能輕鬆逛夜市
氣場超強的西裝套裝已經不是上班族專利，躍升潮流時裝的成套款式，近年大行其道，夏季選擇涼爽面料的棉麻及雪紡，甚至輕薄針織材質都很有型。尤其建議內搭短版上衣或貼身小可愛單品，下班只要單獨脫掉襯衫，就能一秒變性感。
想來點正式又不失輕便感的人，也可以嘗試直接單穿西裝外套，搭配長度曳地的寬褲，或是今年熱夯的超短迷你裙與復古喇叭褲，帶點正經的慵懶性感更誘人。怕熱的人還可以把西外替換成薄襯衫來穿，涼夏時髦感無痛上手。
不管嗑了什麼都給我來點「微辣小裸露」
熱到不行的夏天，就用巧妙的裸露讓視覺效果大大降溫，今年不可錯過的低腰時尚，曬出完美S腰線，讓人很難移開視線。趨勢必穿顯而易見的內在美，外罩透視裝或穿透感十足的鉤織材質，打造若隱若現的美感。
本季擁有許多聰明設計來助攻「不經意裸露的美感」，像是巧妙搭配上下身版型長度抓出裸露肌膚的空隙；選擇肩部鎖骨、美背或腰間挖空的剪裁，或搭配綁帶與穿繩等設計，無論行走或轉身都能展現「微辣」小心機。
萬年不敗丹寧裝扮！走到哪都是焦點
連女明星都愛不釋手的丹寧裝扮，堪稱萬年不敗的時尚造型，常以各種牛仔潮流造型驚豔大家的蔡依林，還曾穿著丹寧外套去夜市撈金魚。天后都親身示範了，還有什麼理由不嘗試？
丹寧材質詮釋的廓形oversize款式、或慵懶男孩風，還能隨意釋放中性帥氣質感；甚至呼應前述的成套疊穿手法，或挑選微辣設計，牛仔就是有辦法讓穿搭更顯魅力。