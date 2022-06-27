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顧立雄接國防部長？總統府：荒誕不實

▲顧立雄遭點名可能接任國防部長，總統府發言人張惇涵表示該篇報導荒誕不實。（圖／資料照）
▲顧立雄遭點名可能接任國防部長，總統府發言人張惇涵表示該篇報導荒誕不實。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-27 09:59:52

有媒體今（27）日刊出一則「顧立雄可望成為文人國防部長」之報導，引發討論。總統府發言人張惇涵上午表示，該則報導從未向總統府查證，且報導充滿荒誕不實，甚至做成頭版頭報導，更是荒謬至極。總統府表達嚴正譴責，並呼籲媒體報導應善盡查證責任，勿把作文當新聞，也呼籲各界勿以訛傳訛。

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張惇涵強調，總統蔡英文非常肯定國防部長邱國正的表現，沒有異動國防部長的打算。邱國正不但治軍嚴謹，各項強化自我防衛能力的軍事建案也如期如質推動，且各項國防改革計畫也落實執行當中。並且，邱國正對於國際及區域軍事局勢的精準分析研判，對於協助蔡英文及國安團隊的重大決策，具有重大貢獻。

張惇涵表示，舉例而言，該則報導中，稱駐美代表蕭美琴與國安會副秘陳文政曾在電話爭執之內容，完全捏造不實、離譜至極，蕭與陳根本從未有過任何爭執。再舉例來說，報導內容中稱陳不能直接以書面、電話或口頭向蔡英文報告，也並非事實；實際上，陳皆有參與蔡英文的定期軍談會議或各項軍事專案會議，也本於職責，必須向蔡英文報告。

張惇涵並表示，近來部分媒體不斷炒作國安會與國防部之關係，這種炒作毫無意義，也其心可議。國安會與國防部皆是國安團隊的重要份子，「一個團隊、一個目標」，皆是以提升國防戰力、強化國家安全為目標共同努力。面對當前複雜多變的國際局勢，這類企圖打擊軍心士氣的臆測及傳聞應適可而止。

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