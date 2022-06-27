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快衝全家！買飲料冰品送「來貘杯」：29元換馬來貘開瓶器

▲全家和插畫家Cherng合作，推出馬來貘加價購，買指定啤酒組可用29元換購馬來貘開瓶器，39元換高腰啤酒杯。（圖／業者提供）
▲全家和插畫家Cherng合作，推出馬來貘加價購，買指定啤酒組可用29元換購馬來貘開瓶器，39元換高腰啤酒杯。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-27 10:50:00

連日高溫讓人受不了，時時刻刻都想來杯涼的。全家超商看準夏季解渴消暑商機，後（29）日起買指定飲料、冰品、啤酒，就能加購獨家馬來貘啤酒杯、開瓶器等，甜點及盒裝水果也換上馬來貘新包裝同樂。

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全家宣布，後（29）日起和知名插畫家Cherng合作，推出馬來貘主題的加價購活動，買飲料、冰品20元(含)以上指定商品任兩件，可用49元加購馬來貘搖搖杯、馬來貘啤酒杯，全部共4款，或是買指定飲料、冰品同商品滿24件直接免費送。

▲買指定冰品、飲品任2件，可用49元加購1款啤酒杯，兩款圖案放一起能變成可愛的全景圖。（圖／全家提供）
▲買指定冰品、飲品任2件，可用49元加購1款啤酒杯，兩款圖案放一起能變成可愛的全景圖。（圖／全家提供）
▲買指定飲料冰品任2件，可用49元加購馬來貘搖搖杯，有怎麼搖都不會倒的特殊設計。（圖／全家提供）
▲買指定飲料冰品任2件，可用49元加購馬來貘搖搖杯，有怎麼搖都不會倒的特殊設計。（圖／全家提供）
至於夏天冰箱必囤的清涼啤酒也有「大人好康」，買指定啤酒任三件，或是海尼根、麒麟、金車柏克金多入組任一件，可用29元換購馬來貘開瓶器，或是用39元換購高腰啤酒杯。

▲買指定啤酒任三件，可用29元換購馬來貘開瓶器，或是用39元換購高腰啤酒杯。（圖／全家提供）
▲買指定啤酒任三件，可用29元換購馬來貘開瓶器，或是用39元換購高腰啤酒杯。（圖／全家提供）
此外，後（29）日起至9月20日期間，會員集章趣活動再度登場，買指定飲料、冰品及啤酒，消費1元送1積分，滿1000積分可兌換全家購物金100元，單筆滿200元就可折抵；使用全盈+PAY結帳再加碼，滿1000積分共可拿到200元購物金。
 
為了呼應馬來貘主題，全家另推出3款黑白系列甜點，並換上期間限定新包裝。盒裝水果新品包括月光山木瓜、愛文芒果、沁涼西瓜及雙色火龍果等，新包裝除了改用密合式封膜設計，也融入俏皮的馬來貘元素。

▲全家推出三款黑白系列甜點，以及盒裝水果新品，都換上馬來貘期間限定新包裝。（圖／業者提供）
▲全家推出三款黑白系列甜點，以及盒裝水果新品，都換上馬來貘期間限定新包裝。（圖／業者提供）
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