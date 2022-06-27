NBA／Collins可能被交易到馬刺 崔楊和Murray想一起打球
根據《Bleacher Report》記者Jake Fischer報導，亞特蘭大老鷹前鋒John Collins似乎已經確定將會被交易，而他的下家很可能就是聖安東尼奧馬刺，聖城主控Dejounte Murray將有望透過互換和Trae Young(崔楊)一起打球。
在今年季後賽結束之後，Collins就不斷地傳出交易傳聞，老鷹希望能扶正De'Andre Hunter。之前曾傳出亞特蘭大方面，可能會在一個和籃網、黃蜂的三方交易中將前者送走，不過近期的傳言則是更有可能和馬刺達成協議。
Fischer在報導中指出，馬刺是真的對Collins有興趣，而且已經開始蒐集他相關的情報了，而老鷹方面也是希望促成交易完成，「據我所知，Dejounte和Trae很想一起打球，至少他倆對此是感興趣的，值得一提的是，他們兩人都是Klutch經紀公司旗下的。」
9月將滿25歲的Collins，在2021年休賽季以5年1.25億續約老鷹，雙方合約將走到2026年，最後一季是球員選項。下賽季他的年薪為2350萬。而9月將滿26歲的Murray，在2019年以4年6400萬續約，合約到2024年到期，下賽季年薪為1657萬。