海尼根宣布收購三洋維士比子公司 未來有機會「台灣製」
國人相當喜愛的進口啤酒海尼根，今（27）日宣布與三洋維士比集團達成合作協議，將接管其子公司「台灣龍泉鑽興業股份有限公司」，位於台灣屏東縣內埔鄉啤酒廠的多數所有權和管理權。海尼根表示，這項交易案已經獲得已獲得經濟部投資審議委員會的批准，不過目前尚未完成交割條件，實際收購金額無法對外透露。不過海尼根強調，未來有機會落實台灣在地生產，目前還無法確定時程與實際會生產的品牌，不過可以保證，所有消費者買到的在地生產啤酒，口味與口感都與進口產品相同。
1864年成立於荷蘭的海尼根釀酒公司，生產的海尼根啤酒是台灣相當受歡迎的進口啤酒，1987年引進台灣，2002年正式在台灣成立分公司，目前是台灣第一大高端啤酒品牌，旗下包括海尼根、虎牌海尼根、虎牌（Tiger Beer)、詩莊堡（Strongbow）、艾德懷斯（Edelweiss）等進口啤酒品牌，每年在台營收高達新台幣60億元。目前海尼根在亞太區的越南、寮國及新加坡有設廠，如果未來台灣也投入生產，將是亞太區地4個生產據點。
海尼根表示，單以海尼根品牌來說，台灣是僅次於美國第二大進口國。台灣啤酒市場相當龐大且穩定，每年大約銷售550萬公石，這幾年高端啤酒每年更以23~24%幅度快速成長。看好台灣市場商機，加上公司全球生產策略，因此有這次的收購佈局。未來交易案落實後，海尼根會評估相關的機器與釀造環境投入在地生產，至於是哪種品牌、生產量及時程，目前暫時無法透露。