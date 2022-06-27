名家論壇》韋安／綠營狂炸沒用　侯友宜信任度仍穩居第一

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今天，最具參考價值的《美麗島電子報》剛出爐的長期追蹤民調，在「政治人物信任指數」方面，侯的信任指數與2個月前相較，雖下跌7.5%，但仍居台灣所有政治人物第一。
具體的「信任指數」數據為：
侯友宜64.1(-7.5點)而本民調是在所有相關「錄音檔」，全面被媒體報導之後所做。經細部數據分析，小童案並未影響中間選民，對侯友宜的「人設」 觀感及「信任度」，僅讓部分綠營支持者歸隊。侯友宜雖受皮肉傷 ，但信任度繼續穩定領先。
賴清德61.8(-0.6點 )
陳建仁61.7（+1.4點）
蔡英文52.8(-1.1點)
柯文哲49.4(+4.3點)
朱立倫33.5（＋1.7點）
《美麗島電子報》在民調解讀中指出，經交叉分析得見各群民眾信任新北市長侯友宜的明顯高於不信任，尤其新北市及雲嘉南與基宜花東離島、或30至59歲、或國中至專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群超過7成信任侯友宜。
尤其一點，侯友宜在新北的「信任指數」為67.5，比全國的64.1，還高出3.4。顯見新北市民，對侯施政整體表現和政治風格，仍深具肯定與支持。
此外，外界一再批評、嘲諷，侯友宜沒有「政治智慧」，及早採用台灣政壇慣有的危機處理模式，「切割自保標準流程」。這套能做不能說的SOP，「就是切割調查、找人負責，然後道歉收尾」。才會無法迅速止血。
不過，從現在民調數據來看，侯友宜力挺兩年來在第一線防疫作戰的警消、公衛基層，絕不以切割、犧牲下屬，來解救政治危機的堅持。反而塑造出他另一種的「鐵漢」和有guts，非一般政治人物的「人設」，並受到多數人民的認可和支持。讓販夫走卒和普羅大眾覺得，侯是一個和自己一樣，有情有義的「常人」，而非標準的尋常政客。
從政治觀察及民調數據分析，還可以大致得到以下3方面結論：
一、綠營已視此一事件，為總統前哨戰。
小童案延燒迄今多日，綠營上從府、院、黨，到親綠媒體和名嘴，幾乎是每天24小時，照三餐狂打。為什麼要這麼做？當然就是為徹底毀滅，早已成為民進黨近憂遠慮的侯友宜。
根據《美麗島民調》過去一年的民調顯示，2024年總統大選，賴清德可說是在綠營定於一尊，民進黨內無人可挑戰賴清德的「首選」地位。即使陳建仁被視為制衡或取而代之的角色，依然有相當大的差距，無法撼動賴神之當然「接班」態勢。
關鍵在於侯友宜，不管面對何種不利的局勢（上次為4大公投），侯都保持2至3成左右的下屆總統支持度（看好度）。再加上柯文哲穩定的1成5以上的支持度，侯加上柯，整體不會輸給賴清德。而本次民調，若賴、侯、柯出線，支持度分別為41.5%、28.0%和19.6%。只要侯、柯聯手，將撼動2024綠營總統之位。
因此，只要有機會可以攻擊侯友宜，整個綠營當然「興奮」的如同聞血而至，鯊魚般蜂擁而上。總之，先打垮侯友宜，是民進黨內唯一共識。畢竟，民進黨想要長期執政，唯一一顆「大石頭」，就是侯友宜。
這也顯示在此一事件中，為什麼民進黨傾全黨之力攻擊：所謂的新北「獨創確診者就醫SOP」，或是基層公衛人員進話時「不當態度」。卻不見該黨用同等力道，尋找在疫情中失去的5千條人命的原因、3+11決策內幕、24小時火化指引的「真相」。以及監督探討，如何應對許多「長新冠」確診者，未來的照顧救治之道。
二、只有綠營支持者，降低對侯友宜的信任度。
從五月底開始延燒的小童案，佔據輿論版面持續到今日，綠營甚至多次釋放各種千奇百怪的民調消息。但根據最新的《美麗島民調》顯示，侯友宜的信任度仍是政治人物的第一名。細看各項數據會發現，侯友宜的信任指數從7成多，掉到6成5左右，而所掉的部分，主要為政治立場「泛綠」的受訪者。藍營、中立傾向，或看人不看黨的受訪者，對侯友宜的信任度幾乎沒有改變。
綠營支持者，信任度最高的是賴清德和陳建仁。然而，中立政黨傾向者，對賴、陳的信任指數是5成多，對侯友宜則是接近7成。面臨一個月的「人設毀滅戰」，卻打不掉中立選民對侯友宜的信任度，使其仍高於綠營對手1成多。
三、繼續追打，坐實民進黨只會政治鬥爭的「治國之方」
《美麗島民調》顯示，對侯友宜的追打，只對泛綠陣營的支持者有效。這在選舉年是很合理的，畢竟政治動員很容易讓藍綠歸隊，民進黨當然知道這個選舉的「不二法門」，不過人民也知道這個道理。
也就是說，當新北市政府持續澄清各項指控，甚或顯而易見的「謠言」時，綠營繼續追打的目的是，至少讓綠營支持者歸隊，讓他們不要再信任侯友宜。
而《美麗島民調》的數據，可以印證綠營的局部目的已經達成，「至少泛綠的支持者，不會再把侯友宜當成可接受自己人」。不過這種大選級政治動員的操作模式和手段，也會引發反效果。
讓人覺察和反感，防疫兩年多來，到本波omiron疫情，法傳系統依然卡關、快篩試劑未做準備、PCR檢測量能不足。民進黨把整體防疫的不力，是否全靠政治鬥爭來轉移責任焦點。
到目前為止，民進黨當然不會就此停下，因為希望再多「打侯」一點，也會讓中立政治傾向者，動搖對侯友宜的信任和信心。
然而，從《美麗島民調》來看，這種機會很低。在過去一個月，最高峰值的強攻猛打下，侯友宜只受到「皮肉傷」，筋骨仍非常強健。
不過，只要民進黨想要永續執政，就必須擊潰侯友宜。第一步是藍綠歸隊，看來確實做到了；第二步是讓中立選民不再信任侯友宜。雖然目前看來還沒有影響，但綠營勢必會拉長戰線的廣度和深度，擴大戰果。
在這場「綠、侯對決」中，最終的裁判者，不是政黨而是人民。佔民調受訪者近4成的中立立場者，尤其有著關鍵作用。
他們討厭「政治對決」，厭倦「藍綠選邊」。他們支持各方以真憑實據揭露「真相」，但不會容忍一方以「政治鬥爭」的樣貌，對另一方無休止地追打羞辱；或著用不實的謊言，如類似指控新北市衛生局「謊稱18：37進行ICU」的方式政治鬥爭，來羞辱自己的智慧。
若此下去，只會物極必反，讓不少民眾會變的同情和更支持侯，並開始厭棄無限上綱、不擇手段的攻擊者們。侯友宜，反而會被越打越強。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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