成龍：我以為會死！直播揭高空跳樓辛酸史 3.2億人按讚
68歲的國際武打巨星成龍，出道逾60年，25日首度獻出影音平台直播秀，與久違的粉絲見面，暢談電影閱歷與精采人生，吸引逾300萬人同時線上觀看，按讚數超過3.2億，談及拍片辛酸面，他坦言16歲時被導演罵哭，在心裡留下深刻印象，從此在片場絕不罵人，一直在影壇屹立不搖的他，即便年齡增長也不輕易言退，「我能打的還是會繼續打下去，我太喜歡動作片了！」
成龍從小就加入「元家班」苦練拳腳，危險場面親自上陣，拚命三郎的形象深植人心，武打巨星的背後，都是身上累累傷痕刻畫成人生勳章，他透露16歲剛入行時拍武打戲時，因為頭髮很長，揮舞拳腳後甩了一下頭髮，結果導演立刻喊卡，怒罵「你甩什麼頭，女主角在後面，你在搶什麼戲」，一路罵到祖宗十八代，在眾目睽睽之下遭受打擊，他跑到片場外忍不住痛哭，自此決定在片場絕不輕易罵人。
在最紅時期，成龍年年都有作品，身為硬漢也有害怕膽怯的時刻，他拍《警察故事》時，從百貨中庭跳燈時沒有替身，「我每次一上去，看一下我就很怕，我說我會死，因為我試過出事了，所以你看我在叫好像在叫『我死吧！』，我就豁出去了，手皮都開了，隔天早班又去拍《龍的心》，睡到同事叫我起來，我的手打不開車門」。
如今獲得奧斯卡終身成就獎，成龍拚搏一生仍未停歇，他還是會和旗下成家班弟子們一起練打，也坦言全身都是病，「有時候我想動，但是就動不了，我的腰一堆病」，準備要去開刀，影迷心疼地說「別打了，你打不打我都喜歡你」，讓他非常感動，仍堅持會繼續拍動作片，能打就會繼續打，一番感性話語讓陪伴直播的後輩黃子韜於心不忍，看著螢幕英雄逐漸衰老，當場淚流不止，要成龍好好保重身體，場面甚為感人。