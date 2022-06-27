萊爾富自備環保杯週三起折5元 加碼優惠咖啡最多省21元
環保署日前公告，從今年7月1日起全台連鎖飲料店、便利商店、速食店和超級市場，民眾只要自備飲料杯，業者都必須提供至少5元價差優惠。萊爾富今（27）日率先宣布，為了促進民眾自備環保杯意願，目前自備環保杯可享現折3元，並且搶先在週三（6/29）起實施「自帶環保杯享5元折價優惠」。同時從6月29日至7月26日，再加碼推出Hi Café指定飲品享49元優惠價，自帶環保杯還可再折5元，換算下來單杯最高現省21元。
萊爾富表示，目前持環保杯至店內購買Hi Café現煮系列飲品可享現折3元，而環保新規範7月1日起正式上路，搶先響應新制，6月29日起自備環保杯購買Hi Café現煮系列飲品就能享5元折價優惠。同時於6月29日至7月26日再加碼推出Hi Café指定飲品優惠價49元，包括新上市增加33%濃度的特濃系列咖啡，其大杯特濃拿鐵咖啡（原價65元）、大杯特濃美式咖啡（原價55元），通通只要優惠價49元，且自帶環保杯還可再折5元，單杯最多現省21元，喜歡重口味的咖啡愛好者可別錯過。另外，原價65元的大杯摩卡咖啡冰沙以及大杯楊枝甘露冰沙，活動期間也同享49元優惠價。
此外，萊爾富7月底也即將推出可重複性使用的單杯入及2杯入的咖啡環保提袋，每款售價2元，便利消費者提取飲品，從日常細節中開啟綠色生活。
至於其他超商業者有紛紛響應，提前給消費者折價優惠！7-11自6月中起，在全台6400家門市自帶飲料杯就可扣5元；7月1日起，每月1號自帶杯同樣加碼扣7元。若是行動隨時取兌換，兌杯時會直接退現金。全家便利商店也是自6月29日起，消費者自帶環保杯可折抵5元。