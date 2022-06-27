12星座「幸運色」口罩穿搭！巨蟹柔美粉　獅子中性色百搭

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巨蟹座適合甜甜「淡茱萸粉」。（圖／JINJIN提供）

▲天蠍座像「薰衣草紫」神秘高雅。（圖／JINJIN提供）

▲浪漫雙魚座選用「淡紫芋粉」也能帥氣有個性。（圖／JINJIN提供）

▲射手座「船塢粉藍」很適合涼夏。（圖／JINJIN提供）

▲火象星座款，左起：射手座、牡羊座、獅子座。（圖／JINJIN提供）

▲雅緻的「奶油霜白」顯現處女座內斂。（圖／JINJIN提供）

▲土象星座款，由上至下：處女座、摩羯座、金牛座。（圖／JINJIN提供）

▲低調「薄霧灰藍」搭配百變的水瓶座。（圖／JINJIN提供）

▲風象星座款，由上至下：天秤座、雙子座、水瓶座。（圖／JINJIN提供）

▲寧靜柔美的「楓葉流沙」適合愛好和平的天秤座。（圖／JINJIN提供）

▲質感大理石系列溫柔奶油石紋口罩。（圖／翻攝自一心一罩官網）

▲質感大理石系列柔嫩粉晶石紋。（圖／翻攝自一心一罩官網）

▲質感大理石系列藍色貝寶石紋。（圖／翻攝自一心一罩官網）

艾爾絲

EYL'S，擁有

專業與創新的4D韓版立體口罩設計，並獨家研發「蝴蝶美妍醫用口罩」，以「會飛的花朵」蝴蝶羽翼造型， 在雙眼下方對稱裁剪，左右緊緊貼合臉頰線條的雅緻曲線，更加修飾臉型並凸顯動人雙眸。共有 玫瑰水晶、黑鳳蝶、冰晶蝴蝶、與紫色帝王蝶四種浪漫色彩可選。

▲想打造完美立體小臉必戴黑鳳蝶款式。（圖／明基提供）