12星座「幸運色」口罩穿搭！巨蟹柔美粉　獅子中性色百搭

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巨蟹座、天蠍座、雙魚座，分別是甜美（Sweety）、神秘（Mystery）、浪漫（Romantic）的化身，適合甜甜「淡茱萸粉」的巨蟹座，只要隨意搭配一件小洋裝，就能擁有滿滿女人味；心思細膩的天蠍座，用「薰衣草紫」自帶神秘又高雅的氣息，建議混搭不同深淺的紫色調上衣，營造出層次感；感情豐沛的雙魚座，最適合展現他們天真爛漫的「淡紫芋粉」，穿搭上建議跳脫既定框架，搭配出帥氣個性，更能讓人眼睛為之一亮。
「火象星座」熱情溫暖：射手座、牡羊座、獅子座
無拘無束的火象星座，率性而勇往直前，喜歡帶領大家面對各種挑戰。射手座以「船塢粉藍」口罩展現活力與熱情，適合搭配亮色系服裝；適合「灰濛草綠」色彩的牡羊座，可以亞麻材質上衣或大地色系背心，展現脫俗自然的氣質；做事果斷又具有領導力的獅子座，則以星座標語Courage（勇氣）搭配「杏仁奶油棕」的中性色彩超百搭。
「土象星座」務實沉穩：處女座、金牛座、魔羯座
處女座、金牛座、魔羯座，以Perfectionist、Calm、Practical，闡述完美主義、務實穩定與冷靜沉穩的特質。最能顯現處女座內斂與高質感的「奶油霜白」，可搭配小香風洋裝或單色西裝外套，展現親和力；勤勞務實的金牛座，適合用「櫻草淡黃」配色搭配亮彩服裝，打破刻板印象；擁有堅毅決心的摩羯座，有時會帶給人距離感，但其實他們的內心是非常柔軟的，就像綿綿霧灰色的「極致灰雲」，只要再襯托些迷人的小首飾，就能展現低調閃耀的魅力。
「風象星座」千變萬化：水瓶座、天秤座、雙子座
充滿想像力、行動與思考都千變萬化的風象星座，水瓶座一直是被公認獨具見解且想法天馬行空的代表，低調韻味的「薄霧灰藍」，獨特又好搭，適合善變又不按牌理出牌的個性，就算趕時間出門，隨手挑選衣櫃裡任何一件衣服，也能輕鬆駕馭；不愛與人相爭、愛好和平的天秤座，適合以「楓葉流沙」代表寧靜及溫柔，再畫上淡雅的大地色系眼妝超match；總讓人摸不透想法的雙子座，正好與「鎖霧煙藍」的獨特個性很搭襯，配上丹寧單品或有個性的飾品，都能輕鬆展現率性及帥氣。
一心一罩則以一系列質感絕佳的大理石紋，讓口罩也有清新又獨特的視覺效果，採用亞洲臉型刀模符合小V臉設計，兩側圓弧包覆不留任何縫隙，除了帥氣冷冽的銀白灰黑色調，搭配鵝紋石、芙蓉玉、及琥珀棕的溫柔奶油石紋，質感相當迷人。
而同系列還有彩貝玉石款式，藍色貝寶石紋搜羅了孔雀玉、藍貝石、與寶石藍，還有祖母綠等雍容的翡翠色調，及浪漫華麗的柔嫩粉晶石紋，適合平時喜愛淡雅服裝的人，增添亮眼質感。
艾爾絲EYL'S，擁有專業與創新的4D韓版立體口罩設計，並獨家研發「蝴蝶美妍醫用口罩」，以「會飛的花朵」蝴蝶羽翼造型， 在雙眼下方對稱裁剪，左右緊緊貼合臉頰線條的雅緻曲線，更加修飾臉型並凸顯動人雙眸。共有玫瑰水晶、黑鳳蝶、冰晶蝴蝶、與紫色帝王蝶四種浪漫色彩可選。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。