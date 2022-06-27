轉型航向元宇宙藍海？Meta領航人撞冰山 慘賠100億美元
自從臉書母公司大動作更名為「Meta」以來，積極展現搶攻元宇宙（Metaverse）市場的決心和企圖，不僅廣泛投入虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等穿戴裝置研究，還有意結合區塊鏈和加密貨幣，有意先鑄造元宇宙世界使用的虛擬貨幣；然而這間科技巨頭公司掌舵手想轉型卻是一頭碰上冰山，大批人才外流與成本攀升一再展示元宇宙商機似乎沒這麼炙手可熱，後續發展成為公司營運關鍵。
元宇宙是被各大企業主和學界、政府認為是「下一個網路世界」，只要配戴穿戴裝置就能沈浸其中，應用範圍甚至可擴及至遊戲、時尚、藝術、展演、廣告、醫療保健等領域，並可以藉去中心化技術，讓加密貨幣成為元宇宙的通用貨幣，徹底免除線下交易。
臉書（Facebook）作為社群媒體龍頭，去年10月以來有意擺脫過去侵犯用戶隱私、假消息等惡名，母公司和股票代號直接改名Meta，劍指元宇宙市場卻屢屢碰壁。首先是有「臉書二當家」桑德柏格（Sheryl Sandberg）為首有多名AI人才和高階主管宣布辭職，接著Meta首席財務官又公布了2021年第4季財報，表示元宇宙業務共虧損逾100億美元（約新台幣2973億元）。
根據該財報內容，Meta公司旗下元宇宙部門「Reality Labs」的虧損嚴重拖累Meta盈利能力，若不計元宇宙部門盈虧，估計Meta整年利潤應超過560億美元（約新台幣1.6兆元）；此外，Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）還計畫發行新的虛擬貨幣「Zuck Bucks」，卻碰上近期幣圈市場動盪，穩定幣到比特幣嚴重慘跌的前車之鑑更讓祖克伯這項決定增添一道前景未明的陰影。