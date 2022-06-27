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名家論壇》木夫／盧秀燕再多震怒　不如有一顆同理心

▲台中市第二市場近來發生因顧客點餐糾而爆發肢體衝突事件。（圖／翻攝照片）
▲台中市第二市場近來發生因顧客點餐糾而爆發肢體衝突事件。（圖／翻攝照片）

文/木夫

2022-06-27 13:17:12

前陣子在中國發生一起「唐山打人事件」，有一個男的在燒烤店騷擾女性，在遭到女方的拒絕之後竟然出手打人，而且還直接把女方拖到街上又踩又踹，毆成重傷。假如看過畫面，一定會覺得太可怕、太可惡了，怎麼在中國吃個燒烤都不安全！可是我們萬萬沒想到，這類暴力事件竟然最近也發生在台中，吃早餐慘遭被人打死，實在很難讓人接受。

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這件在早餐店發生的社會暴力案件，起因是「認錯人」，然後打人一方以為對方要撂人，所以就先動手打起來，這樣的情節很使人不安，一個日常的事情卻演變成嚴重衝突，我們必須要注意這樣的暴力風氣，是不是已經滲透進台中市的生活文化之中，慶記之都已經不是玩笑話了，而是變成了越來越嚴重的事實。

筆者並不想回憶過多在台中市曾經發生的悲痛暴力事件，但是在台中開車要小心，尤其按喇叭很危險，唱完KTV要小心千萬別逗留，這已經成為很多外縣市人對台中的印象，現在連吃早餐都恐怕要提心吊膽。

要知道，治安除了是人民選擇要在哪裡安居樂業的重要考量之外，也是企業投資、開店，還有旅客旅遊最重要的參考指標。試想，開個餐廳，一天到晚要擔心有人鬧事，誰還敢在台中做生意；來到台中旅行，眼睛看東不是，看西不行，就怕跟人對到眼，引來殺機，乾脆還是不要來好了，快快路過比較安全。台中絕對不能有這樣的暴力形象，這對城市發展有很大傷害。

在這起事件發生之後，我們很快就看到盧秀燕市長的「震怒」反應，當然可以理解盧市長是想要表達她對於事件的不認同，但是除了震怒之外呢？就沒了。當記者再去追問盧市長的時候，她是選擇匆匆忙忙地離開，不願多說一句話。

當「震怒」變成只是一個SOP，成了一個廉價的政治反應，盧秀燕的震怒跟中國公安在「唐山打人事件」之後說被打受害女子只是輕傷的說法，實在沒什麼兩樣。都很沒有感情，沒有同理心，好像被打、被殺的不是人，是物品。

總得來說，台中要擺脫慶記之都的惡名聲，盧秀燕市長不能再粉飾太平，也不能用臉書治市，光靠在臉書喊話震怒，治安並不會變好，盧秀燕要改變她這三年多來的態度，要有一顆同理心，因為市民不像她出門有隨扈保護，不用擔心治安的問題，她必須要讓市民免於恐懼。


●作者： 木夫／資深國會幕僚

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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