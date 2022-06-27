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車位1個40萬買嗎？蛋白區含車位房產變搶手　2原因曝光

▲附帶車位的房產物件越來越吃香！根據台灣房屋統計，疫情之後含車位交易佔比大增，其中又以南投縣增加最多。（圖／台灣房屋提供）
▲附帶車位的房產物件越來越吃香！根據台灣房屋統計，疫情之後含車位交易佔比大增，其中又以南投縣增加最多。（圖／台灣房屋提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-27 13:19:51

過去大家的印象中，出了大台北地區之外，想停車有夠方便，尤其很多中南部朋友住在透天厝，把車子擺在門口就好，根本不需要多買車位，但現在這樣的狀況不一樣了，連蛋白區買房多買車位風氣越來越高！台灣房屋根據社會經濟資料服務平台資料，比較疫情前後大樓華廈含車位交易棟數的佔比變化，其中南投縣佔比增加最多，今年第一季佔比為45.8%，比2019年同期只有16.4%，大增29.4個百分點；第二名為屏東縣，提升20.9個百分點；苗栗縣則居第三，上揚了16.6個百分點；花蓮縣及新竹縣分居四、五名的。令人驚訝的是，含車位交易佔比增加最多的前五名，如今全數由蛋白區縣市拿下。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，六都地貴人稠，車位成本高，購屋買車位還得看口袋夠不夠深。近年在疫情影響下，民眾的生活模式逐漸「溫室化」，居家辦公降低了日常通勤的頻率，民眾租屋買房都逐漸轉向人群集中度低、空氣清新、空間開闊的蛋白區，不過相對大眾運輸網路較不密集，因此也提高對私家車的仰賴程度，加上車位價格低，又受疫情催化，因而帶動了蛋白縣市的含車位交易比例。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，非都會區縣市的大樓華廈含車位交易佔比增加，除了疫情的推波助瀾外，也與當地「車位成本親民」及「產品型態轉變」有關。觀察佔比增加最多的縣市，南投和屏東車位平均價格每個約40萬左右，名列第五的新竹縣最貴，平均99.4萬元，意即百萬有找就能買一個自有車位，對照台北市平均一個車位約200萬元的價格，在中南部買車位的門檻相對平實，使購屋族加購車位的意願提高。

陳定中表示，中南部民眾過去較仰賴路邊停車或透天門前的空間停車，因此住家停車位非「必需品」，不過近年「小宅化」、「社區化」的風潮也往南吹，市場主流從透天厝慢慢轉向大樓華廈產品，且大樓華廈多半分布在停車較不便的鬧區，加深了自購車位的必要性，因此附帶車位的物件，在蛋白縣市的房市交易中愈來愈吃香。

 

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