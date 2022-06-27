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貨櫃三雄強攻漲停！台股開高震盪　終場漲244點

▲台北股市今（27）日開高震盪，終場上漲244點，收在15548點，漲福1.60%，成交金額新台幣2392.14億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（27）日開高震盪，終場上漲244點，收在15548點，漲福1.60%，成交金額新台幣2392.14億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-27 14:25:27

上週五（25日）美股4大指數勁揚，台北股市今（27）日開高震盪，終場上漲244點，收在15548點，漲福1.60%，成交金額新台幣2392.14億元；今日盤面焦點貨櫃三雄亮燈漲停，航空、散裝同步勁揚，ABF載板三雄也強勢。

上週五美股氣勢如虹，道瓊指數上漲823.32點，漲福2.68%，收在31,500.68點；那斯達克指數上漲375.43點，漲福3.34%，收在11,607.62點；標普500指數上漲116.01點，漲福3.06%，收在3,911.74點；費城半導體指數上漲115.7點，漲福4.45%，收在2,718.5點。

台股今天以15409開出，早盤最高一度漲至15656點，尾盤收斂，終場上漲244點，收在15548點，漲福1.60%，成交金額新台幣2392.14億元；台積電早盤一度站回500元關卡，終場上漲12元，收在498.5元；其餘權值電子股齊揚，晶圓二哥聯電漲逾3%，大立光漲逾2%，聯發科漲逾1%，鴻海則漲1%內。

今天貨櫃三雄揚帆再起，其中陽明除息開高登高，最先攻上漲停，收漲9.96%，大漲7.8元，填息近4成，長榮、萬海隨後也跟上亮燈漲停腳步，長榮週三除息約18元，萬海7月中旬除權息。

散裝航運族群今日表現亮眼，航空雙雄華航終場漲逾4%，長榮航漲逾2%，慧洋-KY今天一度挑戰漲停版的位置，尾盤漲幅收斂，終場僅收漲6.59%，正德、四維航、台航皆漲逾7％，中航、裕民、新興皆漲逾5％；今日ABF載板三雄走強，除了南電亮燈漲停之外，景碩、欣興也漲約4至6%。

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