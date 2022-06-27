救石斑！台鐵推「鐵石新嚐」特色便當、龍膽石斑首次入菜
中國禁止台灣輸入石斑魚，衝擊國內石斑魚養殖產業，台鐵局首次與屏東縣政府攜手合作，將奢華的龍膽石斑魚變身為台鐵便當的主菜，採用屏東地方頂級海味食材設計「鐵石新嚐」台鐵特色便當，盼藉此推廣台灣優質的龍膽石斑魚。
台鐵局今（27）日在屏東火車站舉行「鐵石新嚐屏東石斑魚台鐵便當發表會」指出，本款便當由台鐵局高雄餐廳營養師陳佳雯精心設計，精選本身富含膠原蛋白、肉質緊實彈牙的龍膽石斑魚排肉作為「鐵石新嚐」便當主菜；由高雄鐵路餐廳主廚高超的烹飪手藝，將魚排裹薄粉直接下鍋油炸，每一口都能吃到魚肉的彈牙與鮮甜。
配菜的部分，選用結合屏東在地特色食材，將恆春的鹹鴨蛋及車城的洋蔥等特產製成金沙炒洋蔥，調味恰到好處，米飯加入屏東有穀類紅寶石之稱的紅藜，營養價值高。搭配台鐵便當招牌滷蛋、雪裡紅、酸菜作為靈魂配角，既保持台鐵便當經典風味又有新嘗試的創製。
「鐵石新嚐」便當訂於今天早上10點半分於屏東、新左營車站販賣店及高雄車站東六門販賣店首賣（販賣期間：6月27日起至7月11日），便當新上市期間特別推出嚐鮮8折優惠價，每份120元（原價150元），每天午餐限量供應40份（屏東車站15份、高雄車站15份、新左營車站10份），每人限購2個，售完為止。