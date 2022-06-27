陳時中競選辦公室找好了？林佳龍：城市治理我早有經驗
距離年底台北市長選戰僅剩不到半年時間，民進黨由誰出戰至今未定。有報導指，民進黨內英系已幫衛福部長陳時中找好競選辦公室，另今起指揮中心記者會，陳時中也開始不會固定出席，被外界解讀是啟動選戰模式。同樣積極備戰北市長一役的前交通部長林佳龍今（23）日下午受訪表示，他沒有了解細節，所以一切尊重也支持，自己沒有所謂競選辦公室，就是繼續發揮「阿甘精神」向前跑，「很多人也許還要去做準備，我早就對於台灣的城市治理研究很久，也有經驗」。
林佳龍表示，陳時中作為指揮官，一定有他的考量，也許就是分工，也許就是階段性調整，「我沒有了解細節，所以一切都是尊重跟支持」。
林佳龍也說，現在每天死亡人數以及中重症人數還是相當多，還是不能夠放鬆，特別是BA4/BA5變異株也預期會到境內，一定要嚴陣以待，不能鬆懈。
至於是否認為陳時中應該辭掉指揮官？林佳龍表示，社會有許多的看法，也有民意調查可以參考，現有過半數受訪者認為疫情應該要守住，選舉部分是要分開。他也提到，無論如何一定是要把防疫放在第一位，用最好團隊為國人向病毒作戰，在這過程中要保護人民生命跟安全。
林佳龍也說，自己沒有所謂競選辦公室，就是繼續發揮「阿甘精神」向前跑，持續拋出願景，以行動接觸各界。他說，首都選舉除了選人以外，也可以決定城市發展的未來，「很多人也許還要去做準備，我早就對於台灣的城市治理研究很久，也有經驗，這些都可以作為公共財，如果被徵召就來實現，如果最後是別人要參考，我也很樂意來提供跟幫忙」。