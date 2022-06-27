租屋族注意！內政部7月5大新制上路　這天起開始補貼申請

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第二，是為減輕租屋民眾生活負擔，由營建署負責推動的300億元中央擴大租金補貼專案計畫，自 111 年 7 月 1 日開放申請，希冀透過租金補貼金額加碼，讓初入社會青年、新婚、育兒家庭及弱勢族群的租屋族得到最實質的幫助，展現維護租屋居住正義的決心。
第三，消防署「公共危險物品及可燃性高壓氣 體製造儲存處理 場所設置標準暨安全管理辦法」第 73 條之 2 條文，自 111 年 7 月 1 日起申請建築執照掛件之新建建築物，採用桶裝瓦斯時，應留瓦斯桶設置於室外或屋外的空間，以降低瓦斯洩漏蓄積於室內造成危害的風險。 若既設建築物不溯及既往，將由消防機關宣導安全使用瓦斯。
第四與第五，均和外籍人士來台或外國專業人才相關，均由移民署負責，分別為「外來人士在臺生活諮詢服務熱線」改碼 1990，以及「外國專業人才及其親屬線上申 辦系統」，兩者皆正式於 111 年 7 月 1 日上線。內政部表示，「外來人士在臺生活諮詢服務熱線」已自 111 年 3 月 1 日更改號碼為 1990，原 0800- 024-111 將自 111 年 7 月 1 日停用，統一由 「1990 馬上幫您」熱線繼續提供多語諮詢服務。（編輯：林莞茜）