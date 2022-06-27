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T1／曾單場狂砍50分　雲豹搶先留下「蟲哥」威廉斯

▲桃園雲豹威廉斯。（圖／T1聯盟提供）
▲桃園雲豹威廉斯。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-27 13:49:40

桃園雲豹職業籃球隊今天(27日)正式宣佈，與洋將特洛伊‧威廉斯(Troy Williams)續約，希望借重他優異攻擊能力來幫助球隊在新球季贏得更多勝利。

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擁有「小蟲」、「蟲哥」綽號的威廉斯，身手敏捷打法全面，除有外線投射能力，更常在場上展現鬼神般的切入能力及驚人的爆發力，在元年賽季例行賽共出賽19場，場均貢獻25.8分、10籃板、2.4助攻、2抄截，更曾創下隊史球員單場得分最高紀錄50分的亮眼數據，優異表現備受球團肯定，並曾於4月暨5月獲最佳外援獎，末尾更打出超高水準突顯身價，出賽平均得分突破35分、無疑是目前職業籃壇最強外援人選之一。

雲豹總教練劉嘉發說：「上季和威廉斯在場上合作過幾次，他是名很了解自己在場上該如何幫助球隊的人，不過我覺得他能再更進步，希望未來他在雲豹能扮演好領導者的角色，領導本土或其他外援，並提升整個球隊的價值，我相當看好他的能力，很高興他能再回歸，未來也不排除有長期的合作機會。」

對於續約回到雲豹，威廉斯則表示，很榮幸也謝謝獲得球團肯定，針對下一季的目標，他則說：「新球季的目標毫無疑問地是能和隊友一起贏下更多場比賽，我也會嘗試提供團隊更多建議及聆聽，為團隊付出更多，希望能比去年的自己做得更好。」

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