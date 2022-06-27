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快訊／本土確診數再降！今增28489例、死亡增91例

▲指揮中心發言人莊人祥表示，今（27）日新增28489例本土個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心發言人莊人祥表示，今（27）日新增28489例本土個案。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-06-27 14:03:512022-06-27 14:16:13

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增28,580例COVID-19確定病例，分別為28,489例本土個案及91例境外移入；另確診個案中新增91例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之28,489例本土病例，為13,450例男性、15,022例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(4,008例)、高雄市(3,888例)、新北市(3,679例)、桃園市(2,774例)、臺南市(2,503例)、彰化縣(2,026例)、臺北市(2,025例)、屏東縣(1,174例)、雲林縣(879例)、苗栗縣(798例)、新竹縣(749例)、新竹市(603例)、嘉義縣(602例)、南投縣(590例)、宜蘭縣(485例)、花蓮縣(453例)、基隆市(372例)、嘉義市(349例)、臺東縣(276例)、澎湖縣(163例)、金門縣(76例)、連江縣(17例)。

指揮中心指出，今日新增91例本土病例死亡個案，為57例男性、34例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、59例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月11日至6月24日，死亡日期介於5月11日至6月24日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增91例境外移入個案中，為54例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(4例)、韓國、泰國、土耳其及新加坡(各1例)移入，另83例感染國家調查中。入境日介於今年6月15日至6月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,236,663例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,591,583例排除)，其中3,641,921例確診，分別為14,379例境外移入、3,627,488例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,345例COVID-19死亡病例，其中6,330例本土，個案居住縣市分布為新北市1,638例、臺北市876例、臺中市561例、桃園市527例、高雄市522例、臺南市382例、彰化縣306例、屏東縣237例、基隆市166例、南投縣154例、雲林縣149例、宜蘭縣139例、苗栗縣119例、花蓮縣103例、新竹縣及嘉義縣各101例、嘉義市88例、臺東縣85例、新竹市58例、金門縣10例、澎湖縣8例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

▲指揮中心表示，今（27）日新增28489例本土個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今（27）日新增28489例本土個案。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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