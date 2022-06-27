邊境再攔截變異株！BA.4、BA.5增61例 自22國入境
指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出8株Omicron BA.4及53株Omicron BA.5，個案分別為40例男性、21例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，入境日介於今(2022)年6月10日至6月18日。其中檢出Omicron BA.4個案分別自美國(3例)，新加坡(2例)，法國、馬來西亞及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(13例)，德國及法國(各6例)，新加坡(4例)，英國(3例)，泰國、土耳其、丹麥(各2例)，西班牙、馬來西亞、日本、韓國、波蘭、奈及利亞、印尼、荷蘭、印度、比利時、挪威、沙烏地阿拉伯、肯亞、阿拉伯聯合大公國(各1例)，另1例感染國家調查中。
指揮中心說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；世界衛生組織（WHO）於今年6月22日資料指出，目前已有約60個國家分別檢出BA.4及BA.5，全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加，且已導致部分國家住院數增加。
指揮中心進一步表示，近期BA.5病毒株已造成歐洲地區葡萄牙、以色列疫情快速回升，英國、法國、新加坡近期疫情回溫均評估與BA.4及BA.5傳播有關，澳門近期亦爆發BA.5疫情；其他鄰近國家中紐西蘭、澳洲、韓國、日本及印尼均有社區感染病例，其中紐澳評估未來可能成為該國主流株。
指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。接種 COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，指揮中心呼籲民眾儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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